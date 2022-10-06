美國國會推動《台灣政策法》是十分嚴重的事態，標誌著台海格局發生重要轉折和對中國巨大挑戰。這個法案估計會大概率在進行詞語修飾後通過。從實質看，在政治上，美方是在謀求做出一大布局：

第一，美方此舉將通過重新定位台灣，來改變台海現狀，也是改變兩岸關係現狀。

第二，儘管進行了所謂措辭上的調整，美國對台政策實際上放棄了「戰略模糊」，轉向了以「一中一台」為核心的「戰略清晰」。

第三，美方在塑造漸進「台獨」的新架構並為之打通路徑，尤其是示範帶動西方陣營共同扶植一個獨立於中國的政治實體——「民主的台灣」。

第四，把台灣問題加以軍事國際化，通過給台灣貼上所謂主要「非北約盟友」標籤，把台灣定位為美國在印太地區的新軍事盟友，把台灣拉進其印太軍事同盟網路。這不僅是公開武力干涉中國內政的姿態，有強烈協助「台獨」勢力以武拒統的色彩，也帶有就此拉開對華新冷戰的濃厚意味，這將導致一場中美大衝突大對抗。

第五，美方步步為營，不斷逼近、刺激和傷害中方要害部位，以削弱中方戰略地位，具有深刻戰略意義，而不是策略之舉。這無疑將踩踏中國大陸的紅線。這條紅線基本上劃在主權國家定位上，中國是主權國家，台灣是中國的一部分，任何把台灣從中國分離出去的行為，無論是法理的、外交的、政治的、軍事的，中國都不能接受，必會為此而戰。

如果美國國會最終通過了該法案，踩踏了中方的紅線，中國大陸絕不會容忍，應該以超過針對第四次台海危機的大規模軍演加以應對，還應該加大對美方相關政客的制裁力度，也應該動用包括美元債券、黃金庫存、稀有礦物這樣的經濟槓桿，對美施加壓力。至於是否應該加快武統進程，我看到了誘因，或者說理由，但未必是充分的必要性。當然，中方還會保持戰略定力，總體上氣定神閒，但戰略節奏會有所調整，或者說有所加快。關鍵的判斷是，將在激化中美矛盾的同時，加劇兩岸關係緊張和對抗，推動和平統一向非和平統一轉變，也標誌著開啟了解決台灣問題的新階段，即矛盾激化的階段。

美國的這個法案一旦獲得通過，也將對中國周邊相關國家和地區產生一定影響，它們自然會擔心新台海危機爆發並引發戰爭，打亂它們的發展節奏。最符合它們利益的是保持台海現狀或兩岸和平統一，絕不會是台海戰爭。具體分析，總的說來，日本和澳大利亞會緊跟美國，但不會衝到前面，而韓國和菲律賓會比較超脫，會保持一定距離，其他東盟國家或支持中國，或保持中立。所以，美國的做法對它們而言不是一件好事。（作者為上海東亞研究所所長）

（本文來源《海外看世界》，標題原為「美對華政策的橫縱挑戰」，授權中時新聞網刊登）

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