近日北韓試射極音速飛彈飛越日本青森縣上空，引發美韓聯軍回報敬4枚地對地戰術飛彈反制，同時美海軍雷根號航母特於10月5日美韓軍演後重返日本海（又稱東海）防禦部署。日本防衛省統合幕僚監部罕見9月3至4日公布，共軍一艘情報偵測船/796，9月23日由黃海經對馬海峽往日本海，10月2日原欲進入日本津輕海峽卻轉向南行，10月3至4日經南韓獨島（日本稱竹島）東南海域往對馬海峽活動；另一艘中共海軍054A型護衛艦/572，10月2日由東海沿日本西南諸島西側向北行進，3日在鹿兒島縣西南約90公里的海域向西航行，駛向東海。

從日方公布中共2艘艦船航跡，令人覺得匪夷所思。對此，提供個人思考觀點：

北韓飛彈試射、中共情報偵察船都是衝著雷根號而來。（圖／作者陸文浩繪製）

首先，共軍情報偵測船/796，主要任務是對特定目標進行雷達信號與通信截收與分析；亦可能對彈道飛彈試射時，進行飛彈軌跡測量與追蹤等任務。

其次，從共軍796情報偵測船，10月2日抵津輕海峽入口轉向日本海、10月4日北韓極音速彈道飛彈飛越日本青森縣上空、10月5日美雷根號航母返回日本海部署等，不排除共軍情報偵測船係對北韓試射導彈飛行路徑進行監測與追蹤，並對美雷根號航母進行電子參數蒐集。

最後，較為詭異的是，中共海軍054A型護衛艦/572，隸屬南部戰區海軍駐海南亞龍灣驅逐艦支隊，怎會由轄區南海往東海活動？必須持續關注。由於該型艦主要任務以編隊反潛為主要任務，從共軍572艦航跡動作、活動範圍在日本西南諸島之琉球、奄美大島、鹿兒島、第一島鏈中段，不排除其執行偵潛，抑或監視美海軍雷根號航母動向。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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