林智堅因論文案退選，桃園市長選情目前為止並沒有明確的變化，國民黨候選人張善政的民調也始終起不來，有人懷疑是不是張善政的魅力不夠，沒有吸引人的地方。

老實講，現任桃園市長鄭文燦兩屆來對桃園賣力的演出也的確對藍營造成莫大的壓力，地方民眾雖然覺得民進黨太過分，但就礙於對鄭文燦市長欠了一份情，所以遲遲不肯表態；相對的，國民黨的張善政雖然各方面表現都不錯，現在表態似嫌太早。

不只是張善政，國民黨候選人，不論是台北市蔣萬安、新北市侯友宜、台中市盧秀燕、基隆市謝國樑、新竹市林耕仁、宜蘭縣林姿妙.....也都是默默耕耘或行事作風沒那麼高調，因此沒有製造多少話題，也自然掀不起排山倒海的聲勢。例如蔣萬安，你看過他主動攻擊過誰沒有？侯友宜也一直以｢把市政工作做好｣制式回答來抵擋外來的妖風邪雨。

民眾不是傻瓜，一個林智堅、一個周玉蔻，把民進黨所有的布局全部搞砸，這不是國民黨候選人幹的，選民看在眼裡，投票當日自會做明確的選擇，｢佛系｣打法誰曰不宜？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※