國際間只有利益，沒有道義。未來兩岸如果爆發戰爭，美國是否會協防台灣的問題，從台北的角度看難免一廂情願，從華盛頓的角度看才接近事實。

現今世局之所以動盪，根本亂源在美中霸權之爭的修昔底德陷阱。美國若想維持其霸權，基本上可採取三種手段：

1. 自我茁壯：這是傳統、正派的手段，透過努力讓自己更強大，將競爭對手拋在身後。可惜美國國力已經過了頂峰，反而中國在蒸蒸日上，因而這種手段不可能實現。

2. 打擊對手：打擊競爭對手就是強壯自己，這也是美國過去幾年使用的手段，儘管幾乎到達無所不用其極的地步，然而2019年中國GDP占美國的66%，2021年持續攀升到77%，顯見打擊對手的手段無法達成預期的效果。

3. 打爛世界：這是損人不利己的七傷拳，但所謂天下大亂，形勢大好。崛起的強權因腳步尚未站穩，世局動盪之際傷害較深；現有霸權仗其優勢，可以將損害控管在能夠忍受的範圍之內。

針對反中，美台立場一致，但台北反中的目的在保台，華盛頓則在打趴崛起的中國。兩者因目的不一，手段也就不一，力道更有天壤之別。從近期美國對台政策來看，諸如裴洛西訪台、制訂《台灣政策法》，以及計劃將台灣變成龐大武器庫等，直讓人感覺倘若台北的反中力道為1，華盛頓即使沒有5、6，至少也有2、3。

另外，國際局勢最近風起雲湧，好比美國持續對俄烏戰爭橫柴入灶、北溪管線遭到惡意破壞、各國貨幣因美國升息而大貶，很難讓人期待美國為了打壓中國，不會使用「不惜打爛世界」的下三濫手段。

身處兩強激烈競爭、美國不惜打爛世界的大環境下，台北的一言一行、一舉一動都要謹慎小心。若莽撞地將安全寄託於華盛頓之手，烏克蘭是前車之鑒，美國隔著太平洋遠遠地遙控，首先被打成稀巴爛的是台灣。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※