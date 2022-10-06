前陣子日本公務船驅趕台大海研船，就在花蓮港東南69海里，在咱家門口呢。可是，台灣只剩下選舉，政府哪管老百姓死活。

選舉呢，今日之是，只要有利益，可以是明日之非。早上的仇敵，只要有利益，可以是下午的同志。再怎麼渣的人，只要他跟我們站在一起罵我要罵的人，我們都願意袒護到底。在一次一次的選舉後，拿到好處的人換了手，選民啥也沒拿到，台灣被出賣，大家還得意莫名。

日本疫情嚴重，但是，台灣人已經迫不及待，趕著要去日本觀光花錢，真愛死日本了，媒體網路，一片對日本歌頌唱讚歌。

安倍晉三被刺，台灣主要各黨派都致敬惋惜，如喪考妣，都說他如何愛台灣，給台灣AZ疫苗，可明明那些AZ是日本人不敢打，眼看要報廢的貨，台灣可是卑微感激人家日本。

明明他不承認慰安婦性奴役；明明他不承認侵略中國、南京大屠殺；明明逼著台灣吃日本人不敢吃的福島食物；明明從不認為日本殖民台灣、有任何罪孽；明明他死命說釣魚台是日本的。所以，這些口口聲聲愛台灣的政客，是要把釣魚台送給日本，當作伴手禮嗎？

明明人家是有意軍國主義者，跟李登輝心靈契合，要把台灣「脫中入日」，共同振興大日本。但台灣藍綠白政客，都磕頭如搗蒜。高雄一個廟給安倍立了銅像，監察院長陳菊，還忙不迭去致敬。

日本國會議員來台灣，像賣兄弟茶一樣，強銷三菱軍事運輸機、高鐵車廂，各種各樣。台灣本來就已經長期對日本貿易入超，觀光也一面倒。日本財團現在涉入台灣各個領域，都做的是一條龍生意，從上游到下游，食衣育樂、汽車、建築、基建、百貨、outlet全盤掌控。

反正台灣人高興嘛！高唱反中，就可以賣台給日本。來喲，只要民進黨人當選，拿到權力，就可以跟你做個交易。

（作者為作家）

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