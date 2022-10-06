1979年4月19日，年輕的參議員拜登，加入另外4位資深參議員，在北京與當時中華人民共和國的領導人鄧小平，進行了兩個半小時的深入對話。談話的重點之一就是9天前才由美國總統卡特簽署生效的《台灣關係法》。當時的拜登，並不是會談的主導人物，當然，也不會知道在40多年後自己會成為白宮主人。可是，年輕的拜登眼中，前輩們提出的《台灣關係法》對北京確實有嚇阻效果，因為法條中隱含著協防台灣的承諾。

這是拜登與中國接觸的開始，也是拜登解讀《台灣關係法》的根源。很多人都好奇拜登為什麼4次談到美國會出兵守護台灣？如果不是失言，究竟是什麼原因？也有很多人解讀美國透過法案支持台灣，是不是決定要採取戰略清晰？在回答這些問題之前，如果對美國的立法程序，以及國會山莊的政治角力，沒有深入的了解，僅透過報導來看華府，恐怕在台灣所聽到的評論，跟現實之間有不小的落差。

1979年《台灣關係法》通過，拜登雖然也是參議員，可是年輕的他，其實根本沒有資格進入到法案討論的核心圈中。當年的卡特政府對於《台灣關係法》興趣缺缺，如果不是中華民國政府大力遊說，加上反共出名的參議員高華德全力推動，跟白宮進行激烈的政治攻防，讓《台灣關係法》透過條文，刻意創造出戰略性模糊，恐怕《台灣關係法》的嚇阻效果將會遠遠不足。

當年白宮與國會之間的拉扯，主要是因為卡特政府想跟北京打好關係，不希望《台灣關係法》傳遞過於強勢的態度；可是支持中華民國的反共議員們卻認為《台灣關係法》就算不能完全彌補，《中美共同防禦條約》取消之後所出現的防禦空洞，至少也要能透過法條字句的拿捏，讓北京當局在虛實之間，不敢輕易對台灣動武。

透過《台灣關係法》，國會希望創造出「橫看成嶺側成峰」的效果，讓美國對台灣的支持，透過文字盡可能的放大協防解釋空間，但又不至於影響三軍統帥的權力。靠著《台灣關係法》創造出來的模糊，40多年來，確實達成嚇阻的效果。但是在美中關係劍拔弩張的此刻，拜登對台灣關係法的認識跟原先立法的動機有落差，導致在台灣議題上，拜登的挺台回答，就會讓外界摸不著頭緒。

拜登一方面說，美軍會出兵協防台灣，另一方面，拜登又說，台灣是否要獨立交給台灣人民決定。可是仔細研讀《台灣關係法》就會發現，條文當中並沒有寫明美國要協防台灣，更重要的是，《台灣關係法》，也沒有支持台灣的主權由台灣人民決定，而是強調美國反對單方面改變現狀。主權由台灣人民決定如果是拜登對《台灣關係法》的解讀，可以說再次證明了，即使是從政40多年的拜登，也很難掌握當年立法的精神。

不只拜登無法全然理解同事們的想法，美國國會的立法過程以及各項法案背後的提案動機，複雜程度真的不是透過媒體就能理解。近期引起關注的《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），影響力不亞於當年的《台灣關係法》。不過，台灣不少媒體在參議院外交委員會以17票比5票，讓法案進入到下一階段審查時，就已經開始大肆報導《台灣政策法》獲得「通過」，可是，當時參院外委會僅只是讓法案進入到「討論」程序而已。根據美國立法程序，參眾兩院都要提出相對應的版本，並且最終協調完全一致的法條，獲得兩院通過再送給總統簽署，才算完成立法。簡單來說，報導《台灣政策法》「通過」，不只是錯誤，更充分顯示了對美國政治的不了解。

事實上，深入了解參院版本的立法過程，就會發現民主共和兩黨雖然共同提案，但各自都有政治盤算。除了支持台灣之外，提案的資深議員們其實也希望透過《台灣政策法》，來看出哪些議員支持抗中議題。說穿了，《台灣政策法》的提案動機當中，還帶著國會內部「反共濾鏡」的成分。

從拜登發言挺台來理解拜登對《台灣關係法》的認識，到《台灣政策法》的提案，如果僅從台灣的角度來解讀，恐怕只會看到力挺台灣的說法，而忽略了美國政治本身的錯綜複雜。

如果連拜登都很難掌握同事們的立法動機，台灣為何會相信許多從來沒有研究過美國政治的媒體名嘴和專家？看到特定立場的人士輕易高喊美國已經從戰略模糊走向戰略清晰。此等說法，只考慮政黨利益，讓台灣民眾持續滿足於美國力挺台灣的風向當中，享受順風的滋味，這樣愛台灣，真的好嗎？（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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