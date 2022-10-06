中共第二十次全國代表大會即將召開，除中央委員會的工作報告及修改黨章外，最重要的是新一任的人事布局。這次代表大會最引人矚目之處，是習近平將打破「連任不超過兩屆」的政治慣例，開啟他的第三任總書記任期，以及他連任後中國大陸新的發展方向。

習近平連任已無懸念，世人關注的是值此世界與中國都來到歷史十字路口的時刻，他連任後將如何帶領中國走出新路。中國何去何從，影響的不只是14億人口，也將會深刻的影響全世界的未來。

和平統一仍是基調

中國大陸改革開放40年，在經濟上取得了傲人的成績。但是在粗放式的發展下，也出現權力貪腐和環境破壞等積弊沉痾。習近平上台後，針對政經亂象大力整頓，國家介入程度過於以往，引起外界對其是否延續鄧小平改革開放路線的質疑。

習近平第二任期已達成「脫貧」的目標，但社會發展不均衡，貧富差距問題持續擴大，如何致力「共同富裕」實現社會主義理想，會是中共在21世紀維繫政權的重大考驗。新冠疫情對全球經濟造成衝擊，加上對「動態清零」政策的堅持，以及房地產泡沫，使中國經濟面臨前所未有的挑戰。習近平治理下，一改過去韜光養晦的低調，與西方國家關係趨於緊張，現在又爆發俄烏衝突，世界是否重現兩極新冷戰，遏制中國和平崛起，也成為習近平第三任的難題。

不少在台灣或海外的人相信，台灣問題會是習近平在2027年第三任任期結束前的首要任務。2018年中共修改憲法廢除國家主席任期限制，就有不少人繪聲繪影傳言，習近平以統一台灣作為交換元老支持其連任的保證，或作為自己雄才大略的證明。中共體制固然有其外人難以看透的層層帷幕，對於習近平如何取得黨內支持其連任，外界不得而知。但絕不會是簡單的一個承諾就能成為共主，連得大位。

更何況台灣問題還卡著美國這一關，要在5到10年內取得台灣，等於說中國必須要在這短短的時間內整體實力超越美國，並讓美國服軟。中共雖然宣講「四個自信」，但也不至於失去理智。至於以武統台灣作為交換軍方的支持，就更不了解中共向來「黨指揮槍」的基本原則。2027年前武統台灣換取連任，這種傳言當作茶酒談資可以，若出自專家或官員之口，就貽笑大方了。

強化反獨與促統

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在8月中共對台軍演後，對64位美國的中國問題專家進行問卷調查，結果顯示逾8成專家認為中共並無計畫在2027年武統台灣；79%的專家相信，習近平第三任期會以推動和平統一為優先目標，並預期美軍會出兵協防台灣。中共很清楚，他們面對的不是台灣的軍隊，而是美軍，習近平相信和平統一仍有可能，不會與美國正面衝突。

CSIS的調查，絕大多數（84%）受訪者表示，北京願意等待統一，但不會永久接受現狀。所有受訪者都不認為北京會接受台灣獨立，超過3/4受訪專家表示，如果台北宣布獨立，北京將立即（在6個月內）出兵台灣。合理判斷習近平第三任內，不會急於解決台灣問題，而會希望有所進展，但決不允許繼續惡化到失控的局面。所以二十大上必定會歸結過去經驗，面對惡化的國際環境，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

二十大後，習近平將展開他領導中國共產黨的第三任期，一定會有一番新的作為。首要任務還是穩定經濟發展，推動共同富裕；在對外關係上，會廣結善緣，展開大外交，以「朋友圈」化解「包圍圈」，對台灣問題會強化「反獨」與「促統」。如果認清習近平第三任期的主要任務，就不會杞人憂天，擔心5年內發生戰爭，但要珍惜為時不多的和平機會之窗，不要讓大陸對和平發展的可能性感到絕望。