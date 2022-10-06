近日台灣股市持續跌跌不休，從年初18000點殺到13000點！國安基金全力動員護盤，但卻依然不敵沉重賣壓，13000點的整數關卡保衛戰即將不保，但國安基金已是台灣股市最後一帖猛藥，也是政府穩定台灣股市最後一道防線！若國安基金慘遭突破，台股終將會一瀉千里。

蔡政府護盤沒方向，也沒有任何財經政策，每次碰到問題，就只會喊喊口號來應付，每到選舉，就只會高喊「抗中保台」，至於國防政策如何改善，後備軍人訓練如何精進？是否要全民參軍？那都不是重點，會喊口號，會唬爛，騙取選票才是重點。

想想當初國安基金其成立目的是要因應國內外重大事件，透過政府力量維持股票金融市場穩定，故國安基金有其一定的權威性，每當國安基金發動，都可以收到穩定投資大眾信心的效果。

但今年9月台股還在14000點上下震盪，蔡政府就草率宣布國安基金護盤，對比之前幾次國安基金進場時，台股都下殺在萬點以下的狀況，本次宣布進場，今日看來就是太過於草率，這就是標準的「錯誤的政策比貪汙還可怕」，擺明就是為了選戰考量而護盤，當時的進場時間就讓許多民眾高喊「看不懂」，也讓股民瘋傳是民進黨的金主施壓，要求民進黨護盤，政府才趕緊動起來，但「民眾的正義才是正義」，護盤只護到大戶不是正義，這也讓我們懷疑蔡政府擺明就是在炒股。

但近期的護盤如此的荒腔走板，也應驗了蔡政府就是無能搞經濟，只能硬生生將國安基金變成了股票禿鷹！今日台股破底，蔡政府現階段已經沒有任何銀彈可以進行護盤，台股終將蔡政府的錯誤政策，走向長期疲軟之態勢，台灣經濟！危矣。（作者為民眾黨中評委新店區主任）

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