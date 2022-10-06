台南是綠到出汁的地方，文旦產地台南麻豆更是綠中之綠，阿扁嫂吳淑珍的老家在此，當初鄉親是多麼挺綠，凡是綠的都對，凡是綠的都支持，阿扁大喊「有夢最美希望相隨」，當地鄉親更是展示出「肚子餓餓也要挺阿扁」的具體行動，成為堅定不移的綠色鐵粉。

阿扁創造初始條件，如今產生路徑依賴，肚子餓餓也要挺英文，諷刺的是，過往阿扁時期，還有中國國民黨高舉九二共識旗幟，擔任兩岸緩衝的角色，有著連戰先生展開的和平之旅。然而，現在的國民黨自己貌似都不願堅守陣地，為了跟隨所謂主流民意，為了選票利益，認為這樣做年輕選民就有感，那麼意味著未來可能沒有緩衝閥，再加上蔡英文又要當十足的「辣台妹」，堅持搞「抗中保台」，導致兩岸局勢非常嚴峻，沒有溝通的官方正式管道，文旦不可能透過兩岸協商再以「同胞之愛」銷售到大陸市場！

看看過去台南文旦農民始終堅定不移挺民進黨，之前文旦順利銷往大陸，不少人曾輕描淡寫表示那僅僅只是「經濟行為」，強調「政治歸政治，經濟歸經濟，不要混為一談」，因而不需要感謝任何人，更不用因此思考是否挺綠，認為照樣挺綠、挺「台灣價值」，反正「舞照跳馬照跑」，更甚至出現是大陸市場需要台南文旦的思維。直到現在大陸市場瞬間歸零，才真正感受到，完蛋！真的「巴比Q惹」！比如，去年全台文旦外銷約7047公頓，而銷往大陸市場4817公頓，立刻瞬間歸零，可怕不可怕？想想這些量怎麼解決？

對照蘇貞昌日前多次強調，我們「賣水果不賣主權」！好個幹話，那麼這些文旦怎麼辦？難道又是「你今天吃18公斤文旦了嗎？」「一人一天要吃18公斤才是愛台灣哦！」真是好棒棒阿。台南文旦農民繼續肚子餓餓挺英文？現在臉綠了又能怎麼辦？

民進黨政府不斷進行補貼，僅僅只是挖東牆補西牆的策略，倘若今年勉強度過，之後明年後年呢，這燙手山芋又要交給誰解決？以及，文旦已不是第一個受災戶，之前是鳳梨、釋迦、蓮霧，再來民主石斑魚，現在又是文旦！下一個會是什麼？這是當今兩岸關係的縮影，可嘆亦復可悲。（作者為復旦大學博士候選人）

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