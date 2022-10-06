九合一縣市長大選倒數50天，各陣營再度使出渾身解數爭取支持，原本民進黨尚有一戰能力的桃園市及台北市，首先因為林智堅的論文抄襲風波，讓接替上陣的鄭運鵬陷入苦戰，再加上原屬綠營的鄭寶清投入參選，更讓鄭運鵬疲於奔命、首尾難以兼顧，即使農委會用盡全力攻打張善政抄襲疑雲，鄭運鵬聲勢仍然遲遲難以拉起，選情相當艱辛。

而位在台北的陳時中，接連因為團隊文宣出包、名嘴周玉蔻自走砲亂轟，讓原本仇恨值就已經很高的阿中部長陷入「時指緊蔻」的窘境，不僅難以切割，甚至還主動表示絕不會在戰場上或其他狀況拋棄隊友、朋友，承接新一波的仇恨值。而其最為人所詬病的「3+11」會議記錄、疫苗採購爭議，行政院竟為其遮羞，同意衛福部將採購內容封存30年，若非國家機器刻意護航，安能有此誇張操作

眼見暫時攻蔣萬安、張善政無效，綠營隨即將眼光轉到民眾黨新竹市長參選人高虹安，首先是民進黨立院黨團總召柯建銘以黨團名義行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料。沒想到最誇張的是，資策會竟甘心淪為民進黨打手，一方面指稱高虹安論文有8成引用自資策會擁有「著作權」的研究論文，二方面表示高在資策會任職期間就讀美國辛辛那提大學攻讀博士學位沒有事先報備是「沒違反規範，但有職場倫理問題」。但翻開資策會2017年推薦高虹安申請第五屆國家產業創新獎時，明確表示高是用資策會的「國際人才培育補助方案去美國辛辛那提大學念機械博士」，信中更表示其赴美期間仍「克盡職守」，資策會自始便提供高虹安補助，並大力宣揚其工作、研究成果，現在為了民進黨的選舉、總召的個人政治利益，竟翻臉不認帳，實在令人難以苟同。

此次縣市長選舉從中央層面來看，蔡英文一手主導提名，這是其重要期中考試，綠營內部2024權力鬥爭盡在此戰。而對於柯建銘而言，其已面臨第二任不分區立委屆滿，下次必然要再回到新竹市力拚區域立委，如這場市長選舉無法力保沈慧虹，不管從其身為中央立院黨團總召或未來地方選舉的層面來看，對其黨團威信及往後地方經營都將是雙重打擊，當然手段盡出。但當國家機器已經完全轉化成民進黨的選舉機器時，這樣的政黨又如何能得到民眾信賴？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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