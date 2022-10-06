民進黨台北市長候選人陳時中日前受訪為自己的防疫打了85分，最受爭議的疫苗採購更有90分；國民黨候選人蔣萬安則反諷陳應去問染疫死亡民眾的家屬會打幾分。陳時中也反譏蔣萬安尖酸刻薄，在死者上面做文章是一件非常不道德的事情；蔣再反嗆，陳時中若真的感到心痛、悲傷，怎麼會為自己打90分！

選戰中一定會唇槍舌劍，但可不是政客自嗨就行了，人民真實的感受才最重要。沒想到，陳時中竟又加碼說台灣防疫成績在世界「前段班的前段班」，並說擔心近期的「口水戰」會把社會正能量都消耗光。

陳時中如此誇誇其談，難道他真的把台灣人民都當成了金魚腦嗎？從口罩、疫苗到快篩之亂，還有中間許多啟人疑竇的弊端黑幕，當作人民都忘了嗎？台北市長柯文哲站在防疫第一線，最清楚陳時中都幹了什麼好事，嗆他一句「去死吧」，只不過順口說出心裡對陳時中防疫成績的不屑與不滿。

針對「前段班的前段班」，柯文哲一句：「不要以為防疫成績是你的，那是全台灣人民、全台醫療界的，不是你的，你只是給大家製造困擾而已！」更是說出大家的心聲。

這兩年多來的防疫績效，民眾的感受是由盛而衰，從自豪變成懷疑、沮喪甚至麻木。說白了，陳時中何德何能角逐首都市長？當初還不是因為想以「防疫英雄」的桂冠而來，還敢說「有痛可以跟我講」，如今防疫似乎反成了他的隱痛，能不提就不提，還動輒自嗨刺痛民眾的心。

對陳時中而言，防疫從利器變成死穴，如今民調又滑落，難怪最近他開始心急亂了套。奉勸陳時中，最好乖乖談北市政策，說到防疫，只有激怒人心而已。