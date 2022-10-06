NCC主委陳耀祥日前在立法院接受立委質詢時，不經意透露蔡總統親信、新境界文教基金會副董事長洪耀福確實曾經「關心」過鏡電視相關發照事宜。陳耀祥否認洪耀福的關心代表來自高層的「關說」、甚至施壓；陳耀祥並且強調，沒有「總統旨意」這回事。

不過，身為民進黨的智庫，新境界高層為什麼要特別關心鏡電視的申設程序？NCC要不要發照、何時發照給鏡電視，關新境界什麼事？更何況，眾所周知，這些年，洪耀福形同是總統蔡英文的分身，在NCC看來，洪耀福關心鏡電視，自然就等於是蔡英文關心；而經過洪耀福的關心之後，NCC對鏡電視的執照申請案做了什麼樣的決定，外界也早已經看到了。

鏡電視在申設過程中共補件30次、人事更迭頻仍，單單董事長就在1個月內換了3次，和集團內的另一個媒體《鏡週刊》之間長期存在人資和財務等不清不楚的關係，甚至《鏡週刊》董事長兼社長裴偉在被迫辭去鏡電視董事長後，還以顧問身分坐領每個月高達150萬元的費用，極不合理，而這是否合法也有待進一步了解。

由此可見，鏡電視的公司治理可謂千瘡百孔，但儘管如此，鏡電視還是順利通過了審核，取得NCC近10年來所核發的第一張有線電視證照；甚至一度傳出可能定頻55台，把原先的TVBS新聞台一腳踢到邊疆地帶。鏡電視真可謂風光無限。幸好因為近來立委揭發了鏡電視一連串爭議事件，讓相關單位有所忌憚，NCC只好駁回部分系統業者將鏡電視上架55台的申請。不過，就算卡位新聞頻道蛋黃區失利，若按規畫，鏡電視還是可望在今年上架，大展身手。鏡電視的本事之高，實在令人羨慕。

大罵NCC「怠惰、濫權、箝制」、刻意阻撓鏡電視早日上架運作的裴偉，怎不想想，如果不是鏡電視的確身手不凡、手段高妙，再加上背後雄厚的人脈關係加持，換作其他人，如此問題一籮筐，NCC應該根本不會發照。對照中天新聞台遭到NCC和多位親綠的所謂傳播學者的殘忍霸凌，備受呵護的鏡電視還好意思大喊委屈？裴偉別得了便宜還賣乖，貪婪囂張，讓人作嘔。

至於在立法院宣稱「請尊重NCC是獨立機構」的陳耀祥，則更為可笑。面對立委質詢時，他大談NCC是獨立機構，但是在面對洪耀福關心時，陳耀祥有沒有、敢不敢同樣大聲地說：「請尊重NCC是獨立機構」？諒他沒這個膽子。

根據2020年5月間流出的總統府密件顯示，行政院長蘇貞昌因不滿陳耀祥對「台數科新聞台事件」的處理，把他叫來「訓話」一番，還斥令陳耀祥要好好解決問題。可見在民進黨高層的眼裡，陳耀祥就是個可以呼之即來、揮之即去的辦事小弟，乖巧聽話，哪來的獨立機構的尊嚴？別裝模作樣了。

一身腥的鏡電視問題太多了，法務部長蔡清祥已表明會依法偵查，在調查結果出爐之前，NCC必須hold住，不可讓鏡電視上架。

（作者為作家）