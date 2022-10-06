九合一選舉上半場告一段落，民進黨似乎沒有討到便宜。高層拍板，再度祭出「抗中保台」的神主牌。不料，這口號被解釋為「抗時中，保台北」，鬧得陳時中尷尬萬分，慌忙解釋，是抗共黨，不是抗中國。

不知是不是副總統賴清德誤解「抗共」是抗「俄共」，南下輔選蔡其昌時，刻意扯進俄烏戰爭，還將蔡其昌比做烏克蘭的澤倫斯基。殊不知，俄烏戰爭以來，已有500萬烏克蘭難民逃往西歐各國，而貪汙腐化、任用親信的澤倫斯基抗共無方，國土淪陷1/5。賴清德輔選以澤倫斯基抗共為例，似乎預見了民進黨的窮途末路，也說明了民進黨「抗中保台」策略的進退維谷。

民進黨「抗中保台」叫得震天價響，已非一日。奇怪的是，民進黨越是用力抗中保台，兩岸的經貿關係越是親密。以兩岸貿易而言，2021年，台灣對大陸出口2499.79億美元，自大陸進口783.64億美元，享有順差1716億美元。單單今年前7個月，台灣便享有920億美元的順差。照理說，既然是抗中，中國便是我們的敵人，必須要抵抗到底，哪裡有兩「國」交惡，彼此經貿交流卻越發熱絡的道理？

譬如，俄國入侵烏克蘭，美國和西歐盟國視俄國為敵國，祭出各項制裁，俄國則切斷天然氣及糧食供應以為反制。何時聽說，美蘇對抗，雙邊貿易持續增加的？當然，兩岸交惡，賣台奸商藉機倒賣牟利也有可能。就不知民進黨的抗中保台，是否在為賣台奸商鳴鑼開道？

此外，民進黨抗中保台以來，對美國的「不對稱貿易額」卻大幅增加。這些不對稱貿易額，包括了以高出國際行情的價格，耗資近6000億元購進美國過期、庫存、且不適合台灣戰略防禦所需的武器裝備；應美國參眾議員關說施壓，花費1400億元購進24架波音787；以及祕而不宣的政治獻金與花錢請公關公司遊說，邀請美國政客來台訪問，為民進黨的大內宣加持護法等等。按國際慣例，軍售商購、公關遊說均有中介行情，不知美台不對稱貿易的高額利潤，花落誰家？

民進黨抗中保台喊得不遺餘力，兩岸真正有事，民進黨卻畏縮不前，也不見抗中保台的實際行動。譬如，中共環台軍演，軍機軍艦越過海峽中線已成常態，導彈越過北台灣上空，執政黨既不敢發射美製的飛彈加以攔截，也不敢發布防空警報，事後還裝聾作啞、裝孬到底。所謂抗中，僅止於口頭嘴炮，所謂保台，不過是保高官爵位。

蔡英文論文門疑雲滿天，連帶地，民進黨各縣市長候選人的假學歷和論文抄襲，陸續遭人揭穿。再加上陳時中圖利高端，防疫成績低落、言語輕佻，難獲選民青睞，凡種種逼得民進黨不得不改弦易轍。問題是，慣於唬爛豪洨、連論文都要抄襲的民進黨，再喊出抗中保台，又有幾人信？

當然啦，假如，民進黨此番所謂「抗中保台」，是指勒令NCC和親綠媒體，抗「中」性媒體和頻道、確保新聞「台」不失，並且再持續發布假民調，扭曲選情，這樣的抗中保台，不能不防！

（作者為資深媒體人）