最近鏡電視取得執照的相關爭議不斷，從立委蔡壁如等人揭露的資料，到NCC主委陳耀祥在立法院的詢答內容，透露出鏡電視和精鏡傳媒之間的金流情形可能涉及五鬼搬運，NCC不能裝作沒看見，檢調單位也應進一步追查。

鏡電視背後股東除了裴偉出資兩億外，還有不少企業大股東，包括英業達集團創辦人葉國一、國巨集團董事長陳泰銘、萬海少東陳致遠、甲山林董事長祝文宇、寶佳建設、皇普建設蘇永平、麗綺開發朱劭華等，一次增資就有15億到位。

但鏡電視另有一項資金來源，NCC主委陳耀祥在接受立委質詢時說，鏡電視設下每年政府11.7億元標案的收入，他樂觀其成。但事實上2021年整年度新聞媒體拿到最高標案就是三立電視，7億多元，也是歷年來最高！一個未上架的電視台憑什麼拿更高的政府標案，莫非是政府機關要洩標，獨獨給鏡電視？要不然就是裴偉政商關係了得，各機關看到鏡電視來標就屬意給他。

而陳耀祥也一副高比例的政府標案收入理所當然狀，完全忘了新聞與廣告應分開的《衛星廣播電視法》基本法律。再說，如果把廣告包裹在新聞報導裡面，試問，這樣高比例的政府業配，鏡電視還能做「民間版的公視」嗎？陳主委竟還認為這樣的營運沒有問題，也忘了黨政軍應退出媒體的鐵律。

吹哨人爆料，裴偉以MIRROR MEDIA GROUP（後面簡稱MMG）之名，2016年在海外開曼群島設立公司，資產登記是2806.5萬美元，卻能放款同資產數2805萬美元給精鏡傳媒，精鏡傳媒就是鏡週刊，但MMG無任何營業，也就是一個紙上公司，不管是鏡週刊、精鏡傳媒、MMG，董事長都是──裴偉。

會計師在2021年第4季財報寫下：「精鏡傳媒在民國110年12月31日之負債總額超過資產總額計新台幣9.7億多，該等情況顯示精鏡傳媒股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。另外，鏡電視自公司成立以來，營運持續虧損，至110年底止累虧損16.83億元，負債總額超過資產總額達9.7億。」這幾乎虧掉兩個股本！

財報的其他項目寫：「公司目前已積極拓展業務，尋求可建立固定、可長期配合客戶關係，以增加現金流入，本公司之關係人MMG預計於不短於1年期間內，仍將繼續給予鏡電視財務及營運上必要之協助。」以上財報所示可以了解，裴偉真是天縱英明的超級業務員，能靠著一己之政商人脈，長袖善舞，募集到所需資金，和MMG一借一還的左手出右手進的模式，若非其中一任董事長陳建平，他是一位會計出身的銀行家鷹眼揪出，一般人難窺其眉角。

離選戰還有1個月，在選舉前，鏡電視黑幕還會被抖出來多少，沒人知道，但檢調單位的偵查腳步似乎來不及釋疑。NCC、行政院長蘇貞昌，甚至總統和鏡電視的准照上架之間還有多少關聯，蔡政府在選前若不給個清楚交代，把人民當笨蛋，恐怕會衝擊選情，因為選民都在睜大眼睛看著！

（作者為中天「民間特偵組」節目製作人兼主持人）

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