台灣和大陸究竟是什麼關係？糾纏70年餘未解。台灣民主化後，民進黨、國民黨兩個主要政黨，前者黨綱主張台灣獨立，後者黨章明定追求統一，20餘年來，兩個政黨定期輪替執政，國家定位隨著政黨變化而跳躍，台灣與大陸和美國的關係隨著國家定位的跳躍而急速改變，東亞地緣政治隨之變得緊張或鬆緩。近年隨著中國大陸經濟與軍力崛起，美國在東亞的獨霸能力逐漸削弱，「漂流的台灣」將承受愈來愈沉重的壓力與國安風險。

不可誤判美中台關係走向

美國眾議院議長裴洛西訪台事件，具體而微呈現了台灣的壓力與風險。除非蔡政府做出戰略調整，或美中關係出現戲劇性轉折，否則壓力與風險將與日俱增。合理推論這兩者都不會出現，難怪全球政治觀察家都認定，台灣是全世界最危險的地方，美國軍方與情報高層官員紛紛預警，大陸可能於2027年攻台。

2027攻台說可能稍微超過，畢竟在大陸官方文件與領導人的談話中，1979年《告台灣同胞書》所承諾的「和平統一」方針並未改變。不過，正如國防部4日向立法院提出的報告中指出，裴洛西訪台後，大陸軍機艦常態性侵入台灣防空識別區、跨越台灣海峽中線、抵近台灣海域活動，讓國軍面臨前所未有的挑戰。過去70年海峽中線是台灣固若金湯的安全屏障，如今大陸建立的新常態，不但抹除了海峽中線，甚至延伸到台灣東側海域，台灣戰略安全空間大大緊縮。

未來3個月，中美台三方都將有重要政治議程，中共將召開二十大改組權力核心；美國將舉行期中選舉，決定拜登總統會不會跛腳、民主黨能否維持多數黨優勢；台灣也將舉行地方選舉，決定蔡總統與民進黨的聲勢，間接影響2024會不會政黨輪替。這3件重要政治議程將深刻影響中美關係、美台關係與兩岸關係。

對台灣而言，美國是台海安全的保障，美中關係好，兩岸關係就穩定，台灣若做出脫軌之舉，還會招致美國的警告，美中關係壞，兩岸關係就惡化。美中關係自2018年開始急速惡化，讓蔡英文政府撿到槍，開足馬力走向抗中之路，因而裴洛西訪台遭致大陸「戰略東擴」，為台灣前所未有的國防壓力埋下禍根。對台灣而言，如何正確判斷美中關係走向與美台關係能走多遠，至關重要。綠營有人希望美國支持台獨，有可能嗎？

美國一中政策愈來愈清晰

觀察拜登政府3年來對華政策軌跡，可以清楚發現控制衝突、緩和對抗、創造合作空間的趨勢，依循這個軌跡，可以看出其在對台政策與作為上的修正與調整。簡言之，美國支持台灣事實的存在，甚至在必要時可能出兵防衛台灣，但在「一中政策」上的表述卻愈來愈清晰，最近還多次宣示「反對台獨」，隱含台灣不是獨立的國家、美國不會和台灣建交、美台關係不是政府與政府的關係等意涵。

美國願意出兵防衛台灣，卻堅持「一中政策」、反對台獨，顯得矛盾，但美國這個矛盾自1979年美中建交維持至今超過40年，至今依然有效。美國的一中政策以六項保證、三個聯合公報和《台灣關係法》為指導，同時不對台灣主權採取立場。也就是說，美國「承認」中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，但對中國堅持的「台灣是中國的一部分」，則採用「認知」一詞，而非「承認」，對照《上海公報》「美國認識到海峽兩岸中國人都認為只有一個中國」可知，拜登政府支持的台灣是「中國人的台灣」，而不是「追求獨立的台灣」，這個脈絡非常清楚。

如果「東升西降」成為事實，美國這個脈絡遲早會崩潰，但暫時還不會。短期而言，民進黨政府的兩岸政策應隨著拜登政府對中政策的調整而校準，那麼，蔡政府須考慮清楚一下幾點：一、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」不算錯，但「兩岸互不隸屬」就大錯特錯。二、重新定義一國和民族認同，承認兩岸同屬「中國人」。三、認真解決內部與兩岸間的政治分歧，不要在政治象徵問題上繼續虛耗，尤其類似花大錢邀請裴洛西來訪、駐外機構更名這類象徵性動作，大可不必。