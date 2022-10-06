蔡政府歷任3位國防部長，每每遇到兩岸情勢緊張之際，即先聲奪人般的吹噓如何憑藉優勢來護台、保台，第一任部長馮世寬為空軍退役，熟知戰略環境已非昔日大陸軍思維，曾公開表示授權空軍司令執行「第一擊」，但當時僅是界定在自衛反擊，意即飛行員本職學能的空中接戰規則，也是依造《經常戰備時期突發狀況處置規定》來應處，宣誓意味大於實質意義，了無新意。

經歷藍綠兩黨（馬、蔡政府）重要職務的第二任陸軍部長嚴德發更是趨於保守，不著墨於出擊，反陳述可以承受敵方第一波攻擊，並打雞血般強調會讓敵軍奪島失敗。兩任部長理念天差地別、大相徑庭，現役軍人更是在朝令夕改的政策下，不時轉換攻守，雖說兵隨將轉，但政黨輪替後的國軍弟兄，戰備壓力越來越吃緊，並沒有比較輕鬆，也終於在近日陸續遭披露編現比狀況萎縮、招募缺口擴大等危機。

正值內憂外患之際，國防部再次修正「第一擊」定義，現任部長邱國正在立法院備詢時公開表示：「航空器或海航實體進入領空，即執行反制。」並將責任轉嫁給因為中國大陸片面破壞現狀，所以才被迫為之。然而，假若有任何一分砲彈破片穿過領空、掉在領海，那國防部又當如何應處？視為敵方第一擊？然後反擊嗎？

北韓4日發射導彈飛越日本上空，日本不假思索立即發布防空警報。記憶猶新，8月解放軍在台海週邊持續一周軍演，數枚飛彈越過台灣，國安局竟以彈著點非在領土範圍內隱匿不報，要不是日本防衛省逕自公開，國人還傻乎乎的被蒙在鼓裡，國防部怎不發動第一擊攔截？吹噓要有個限度，敢說不敢做、敢做不敢當，只會被看破手腳。

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