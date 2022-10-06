南韓國會一年一度的「國政監查」目前正在如火如荼進行。這幾天，南韓人民眼神都專注在執政「國民之力黨」與反對「民主黨」國會議員間，為了文在寅前總統與李在明代表的各種弊案一攻一防的「鬥嘴」劇情，好戲連連，實在到了「廢寢忘食」境地。

文在寅得不償失。日前針對監查院的書面調查說了一句「無禮之舉」後，來自四面八方的批評不斷，認為文在寅還活在皇帝的封建時代。隨之而起的弊案越來越多，可以達到「一槍斃命」文在寅的水平。

「國政監查」是南韓憲法賦予國會議員的權力，利用定期國會的3週時間，代表人民細心查閱國政的行為。有無切實執行國政？總統、政府及閣員有無盡職盡責？有無亂花人民的納稅錢？不讓政府使用權力胡作非為。

這段期間，不僅累壞各部會官員準備國會議員要求的各項資料，並且國會議員與內閣首長間的一問一答有如戰場，火辣辣場面透過電視台直播，讓人民「高下立判」。表現差勁的國會議員和部長隨時要準備一鞠躬下台。

一件往事，至今讓韓國人民津津樂道。盧武鉉擔任國會議員時，朝向全斗煥前總統丟擲「煙灰缸」，不僅一舉成名，後來以高職學歷當選總統。證明南韓總統不一定是「博士」，文在寅只有南韓慶熙大學法律系畢業學歷。

文在寅唸大學時，看上同校聲樂系的金正淑，想不到，現在，卻受到自己太太的「牽累」。韓國人心目中，金正淑不僅愛漂亮，更是奢侈。陪同文在寅出訪，純為滿足自己的「名勝古蹟」觀光，鬧出的笑話也特別多。

有一年，金正淑一個人搭乘總統專機去印度訪問，說是印度總理莫迪「邀請」。近日，外交部檔案中查出係謊言。總計花費4億元，只為遊覽泰姬陵（Taj Mahal）。現在，韓國人民要她吐出這筆錢，向法院提出訴訟。

5日，南韓中央選舉管理委員會的「監查」中，查出民主黨代表李在明於大選期間的謊話多起，已由檢察官起訴在案。選委會要求民主黨退回補助款435億元，看來，民主黨的辦公大樓要「法拍」了。

南韓選委會是憲法明文規定的獨立機構，透過嚴正的政治中立與公正管理選務，才能獲得人民的信賴。台灣九合一地方選舉後該「坐牢」的人應該不少。其中，包括選委會主委李進勇出席民進黨基隆市長參選人蔡適應主辦之活動。

在南韓，總統、總理及各部會部、次長都要嚴守選舉中立。號稱民主的台灣，尤其，蔡英文與民進黨執政以來，根本無視憲法與法律。蔡英文與民進黨帶頭亂來，藉此良機，台灣選民為何不能採取反射動作，來個全面「撲殺」，讓他們重重跌落谷底，知道與反省人民為何不滿與憤怒。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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