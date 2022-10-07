台灣民間動物神祇信仰頗盛，虎爺和龜、蛇二聖公之外，牛將軍、馬將軍、豬母娘娘、狗神、兔爺公、金聖孔雀、鱷魚神、青蛙神都在奉祀之列，惟貓較少，宜蘭縣頭城鎮始建於清光緒初年的貓妖「將軍廟」，有貓面人身神像，被稱為「台灣唯一一間有貓神信仰的廟」。

不過，我最近因緣際會，發現在金門其實也有一座貓神廟，只是從神像外貌看不出來，但它實屬罕見的貓神信仰，值得關注。

現今位於金門縣金寧鄉安美村中堡的「金聖宮」，它所主祀的神明，有的資料記錄成「順府王爺」（神像高大，位居正中，據案桌所書「巡府王爺」四字，可知「順府」乃「巡府」之訛），有的資料則說它的主神是「金枝娘娘」（但神像卻比巡府王爺小很多）。因此這座廟宇究竟算是王爺廟呢還是娘娘廟，實在費人疑猜。

如果你走進到廟裡，會看到左邊牆壁上有鄉賢陳宗德於民國八十二年奠安時所撰寫的一方〈金聖宮建廟誌暨金枝娘娘事蹟〉碑，碑文有曰：「金枝娘娘，原是三寶殿座下女神，因違天規，貶凡塵歷劫。民國三十二年，借異胎降生於湖美中堡草屋，經兩年之住宿，常與人同處。一日，在房間休宿時，有剋星進入，錯手誤傷，以致殞命。斯時身中懷孕，將欲生產。魂歸地府，到閻羅殿前伸訴……。」

所謂「異胎」，語焉不詳，根據鄉里耆老透露，實為母貓。民國三十四年母貓與仔貓冤死後，連續抓走了打死牠的楊姓人家四位男丁做為報復，第五和第六位男丁得到境主保生大帝的拯救，採為桌頭與乩童，才逃過一劫。後來閻羅王有感於「冤冤相報何時了」，乃指點楊家弟子信女為伊蓋廟，供奉金枝娘娘牌位，香煙鼎盛，有求必應，但卻因為該廟不小心蓋在西堡的龍脈上，遭到破壞，於是改為塑雕金身供奉於楊家廳堂，年年設醮。直到民國六十四年才在中堡興建「金聖宮」，十六年後又移至現址重建。民國八十二年重建完成，舉行奠安，陳宗德敬書建廟始末，還在碑記上留下一幅對聯：「金石其心改邪為正奉大道，聖德靈感脫胎換骨朝高真。」隱約暗示自從蓋廟接受人間香火之後，母貓已停止報復，改邪歸正，轉妖為神。

金聖宮之巡府王爺案桌（陳益源拍攝）

這座貓神廟「金聖宮」，陳宗德〈金聖宮建廟誌暨金枝娘娘事蹟〉碑記：「殿內供金枝娘娘、楊府元帥、林府夫人、三府元帥、巡府王爺」。根據我多方訪談的結果，大致得知「金枝娘娘」正是民國三十四年受害的母貓，而「巡府王爺」則是母貓長子，「林府夫人」、「三府元帥」也是母貓子女，直到現在，這四尊人形神像各有神誕日，每年都由楊家六房輪流為之做醮，人神相安。至於另一尊「楊府元帥」，有一個講法說祂是楊家被抓走的老二的兒子，離奇而亡又有靈異，故而成神，一併奉祀。

總之，金門中堡這座由楊氏家族與鄰近鄉民捐貲興建的「金聖宮」，的確是一座貓神廟沒錯。金門這座貓神廟的發現，讓我們見識到民間信仰的神奇魔幻，也讓我們對於中堡楊氏家族人、貓之間的恩怨情仇及其化解之道，留下了十分深刻的印象。

〔附記〕本文的田野調查工作，得到金門傀儡戲劇團蔡甲庚、蔡遠進父子，陳金鑫法師，以及葉鈞培、莊唐義博士伉儷的熱情協助，特申謝忱。另有不願透露姓名的受訪者告訴我，他印象中「金枝娘娘」曾被雕塑為「金絲貓」的造型，身旁好像也有幾隻小貓咪。此一說法，似乎也為「金枝娘娘」的神名由來提供了一個有趣的解釋。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

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