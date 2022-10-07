國防部長邱國正於10月5日在立法院表示，海峽中線的默契已被中共毀掉，現狀已被改變，綠委關切是否能夠推回到原來的狀態？邱國正坦承：很難。

現狀已被改變表示嚇阻失敗，嚇阻失敗就表示戰敗。我們很難想像一個軍旅超過40年的國防部長欣然接受戰敗的結果！

第一擊的謬誤

兩岸軍事博弈發展至今，國軍可說完敗！裴洛西訪台後引起解放軍全面軍事封鎖全島，不但打破了海峽中線、逼迫國軍陷入是否「第一擊」的困境：如果不「第一擊」，表示過去的嚇阻完全失敗；如果國軍真的對解放軍「第一擊」，從而引起解放軍的報復、甚至於引爆武統戰爭，怎麼辦？很明顯，邱部長也沒有譜。

邱部長說過，第一擊是個技術問題，國軍要看解放軍採取什麼行動，再來調整作法。到目前為止，只要對方航空器、航海器越界了，不等它是否有第一擊，就要把它擊毀。

目前台灣軍事界最大的不幸，就是動輒把嚇阻掛在嘴邊，好像嘴皮子嚷嚷嚇阻，解放軍就不准對台動武。國內有這麼多能人異士，怎麼就沒有一個人想到「報復」？所謂的報復，就是第二擊；無論是解放軍的報復或國軍的報復。

解放軍打破了海峽中線的默契並軍事封鎖全島，如此破壞現狀是可忍孰不可忍？為何國軍不發動報復（第二擊）？國軍不是裝備了射程達1200公里的飛彈，怎麼不打擊上海或三峽大壩？對岸無人機侵門踏戶，守軍只是打下來，嚇唬到了誰？為何不先打擊「源頭」、也就是先制性攻擊（Preemptive Strike）？

嚇阻之所以能夠成功，靠的就是報復（第二擊）能力；相反的，嚇阻之所以失敗，也是因為欠缺報復能力。嚇阻是個失敗戰略，特別是在台灣。從李登輝開始，國軍就把嚇阻拜在廟堂之上，但從不考慮能力問題。

國軍之無法報復解放軍，原因很簡單：能力不足。然而除了嚇阻，一時之間，台灣沒有一個能人異士能夠提出什麼偉大的道理，走一步算一步吧！

第一擊是戰爭的臨界點

臨界點的意思是指事物從一種狀態，演變成另一種狀態之前應具備的基本條件，也就是事態發展的待變狀況。例如臨界溫度便是液體氣化的最高溫度，再如冰變成水、再變成水蒸氣的「相」的改變。因此當某個事物到達相變之前一刻，稱之為臨界點。過了臨界點，這個事物就變成另外一個「相」了。

機場跑道都設置一個臨界點，我們稱之為「不歸點」「Point of No Return」。意思是到了這個點，機長必須決定起飛或者煞車停止起飛，否則就無法回頭了。起飛階段的臨界點（決斷的起飛速度），是機長作出決斷的關鍵時刻。

解放軍會不會開第一槍？如果解放軍開了第一槍（第一擊），那麼解放軍就無法搶佔正義的制高點，但只要國軍開了第一槍（第一擊），解放軍也就有理由報復（武統戰爭）。

目前事情就僵在「不歸點」之前，到底踩煞車或者加油起飛？看起來，邱部長並不考慮解放軍的報復問題（可能引爆武統戰爭），打算開第一槍（第一擊），即使國軍能力不足也要強行起飛，反正死的不是他！

來看看風險/成本。衝出跑道最多損壞幾個零部件，若速度控制得宜不會有太大損失。相反的如果強行起飛，怕是回不了頭了。零部件昂貴呢、還是整架飛機以及人命昂貴？

2000年7月25日，一架法國航空公司的協和式客機從戴高樂機場起飛2分鐘後即墜地爆炸，機上109人全部遇難。如果協和客機機長能夠決定中斷起飛，其安全性要比繼續起飛高，生存率也會提高。

現在的邱部長就如同即將強行起飛的法航協和式客機機長一樣，如果您真的下令國軍開第一槍，請考慮機上（台灣）無辜的生命吧。

還是得回歸傳統

嚇阻戰略是個洋玩意，只能適應核子武器以及超級大國戰略。核武之所以能夠成就嚇阻戰略，絕不是因為擁核國家的嘴巴特別大，而是因為核武的物理毀滅性太過強烈，強到對手也不得不服軟。

試想在效益/成本的方程式裡面，當分母（核彈毀滅成本）趨近於無限大，請問你還能得到多少好處或效益呢？就是核武的絕對毀滅能力，使得嚇阻戰略能夠成局，而軍方在兩岸關係之中胡亂套用嚇阻概念，但不考慮國軍和解放軍的報復能力，這種思維未免太簡單。

我們已經說過很多次了，嚇阻戰略是個失敗戰略，國軍必須揚棄。一切還是必須回歸戰爭的本質：為何而戰？為誰而戰？如何戰爭？何時戰爭？戰爭的價值為何？

有了這些基本思辨之後，面對無論是對岸無人機的騷擾、或是海空軍的封鎖，軍方應該就會明白主客與進退之道，而所謂的主客與進退絕不是嚇阻所能解釋的。若不如此，難道我們眼睜睜看著國軍一步一步走進死胡同？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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