時序已過中秋，立法院也已開議，本會期最重要的工作是審查明年度中央政府總預算，各部會的預算在未來幾個月陸續會受到立委的檢視。然而，我們的預算、財政統計相當複雜，能看明白的恐怕不多，想想，不明白又如何監督？這是非常嚴重的問題。

舉例來說，我國目前的政府債務是多少，多問幾個人，會有不同的答案，因為這裡有中央政府債務、各級政府債務、還有依國際貨幣基金（IMF）所定義的政府債務。可想而知，有人會答5.7兆，有人會答6.6兆，也有人會答7.4兆。

更麻煩的是，這三個債務統計於不同統計報告裡，所列的位置也不同，把這些不同定義的債務統計集合列張表，並在表下註明清楚，讓想了解財政者一目瞭然，有那麼困難嗎？尤有甚者，IMF定義的政府債務，由於包括普通基金與非營業基金，以前表中還會列出兩者總和，並陳示占GDP的比率，自107年以後編印的報告，未再列加總數及占GDP比率，這是要考驗讀者算術能力？或是因為加總後的債務數字太大，所以把這一題留給有興趣的人自行計算？

由於我國政府預算除了年度預算，還有特別預算、非營業金預算，帳本如此之多，若最後的統計不用邏輯加以陳示，會讓大家如同瞎子摸象，看不清財政真相。例如，過去政府官員常說民國95年、96年中央政府收支平衡了，表面上，決算後是有166億、834億的賸餘，但併計特別預算之後，依舊短絀907億、98億，並未平衡，財政情況並不如單一數字所呈現得這麼好。因此，將不同定義的數字整併陳示，相互對照，是非常重要的事。

再者，由於特別預算是跨年度的，四、五年不等，若決算數都要等執行完才公布，未免太慢，舉例來說，目前在財政統計資料庫裡，查詢「總決算及特別決算」收支、餘絀資料只能查到106年，自107年以後全是空白，這意味著去年的資料，得四、五年之後才看得到，統計參考價值盡失。隨著政府因應經濟、國防及疫情的特別預算愈編愈多，沒有特別決算的統計，根本看不清楚財政真相，這同樣是非常重要的事。

財政為庶政之母，一國財政健全與否攸關國家經濟的穩定及社會的安全，而財政是否健全則須仰賴統計，因此追求統計的準確，不能有模稜兩可的空間，必須追求到最完美，對此我們有以下三點看法：

第一、財政統計的邏輯性待加強：以併計總預算及特別預算的「債務舉借」為例，去年9月編印的重要財政指標所列的110年預算數4,140億，底下有1～8月的實際數為2,970億，迨年底公布的110年預算數升至7,410億，1～12月實際數3,370億。今年初所編印的報告，110年所列的依舊是預算數，只是變化頗大，年初所列數字達9,258億，近期又變成6,025億，同樣110年的預算數，卻如此變來變去，如同變魔術一樣，政府也不在表下稍作說明，是追加預算嗎？或者是什麼原因？這個忽升忽降的預算數到底想表達什麼概念？讓人百思不解。

第二、特別決算宜逐年公布概估數：特別預算經常一編就是四、五年，若待其執行完再公布決算數，延遲太久，失去決策參考價值。如今已是111年秋天了，但近幾年併計總決算及特別決算的收支、餘絀、債務舉借統計仍是未知數，以致資料庫查不到，而報告所列者仍是預算數，對於想了解當前財政者，形成諸多障礙。政府應考慮於年度結束後，先公布決算概估統計，以讓外界對於前一年特別預算執行情況有所了解，如此才看得清財政問題。

第三、統計附註說明應更詳實：財政統計有先天的門檻，加上同一統計又有多種定義，還有預算數、決算數之分，非僅一般人難以讀懂，就連政府官員也未必講得清楚，因此一旦本期數字有變化，有必要於附註詳實說明。我們仍以「債務舉借」為例，從去年到今年初，表下附註都說：「債務舉借107年（含）以前為決算審定數，108年起為預算數。」但近幾個月這一行說明卻修正為：「債務舉借98年（含）以前為決算審定數，99年起為預算數。」過去十多年的資料（99～110）彈指之間皆變為預算數，這是什麼邏輯？讓人愈看愈糊塗，若非筆誤，這到底是什麼原因？也應在表下註解說明清楚才是。

政府統計編製的目的，是讓人看懂，而非讓人墜入五里霧中，尤以財政統計的難度，需要更加用心，才能更有邏輯反映財政問題，而讓施政行穩致遠。主事官員應回歸統計原意，全面檢視財政統計，以讓不久的將來，財政統計能以全新面貌呈現在大家面前。