台南明德外役監犯林信吾脫逃殺害兩名警員掀起外界「死刑爭議」喧騰一時，啟思民本基金會董事長暨國民黨立委江啟臣表示高達9成民調認為死刑應儘速執行，將近8成民眾認為政府「實質廢死」，肇因執政6年僅執行過2件槍決，然而「犯控機制」失能恐怕才是蔡政府的治安死角。

法律對於「犯控機制」定義為一種抗衡犯罪並保護社會大眾為目的，當中包含警調、司法、監獄等法律機制，回顧蔡政府執政以來頻傳警調醜聞、司改爭議、獄政弊端等，已讓整個社會犯罪率不降反升，如今政府不對司法改革的「犯控機制」逐一檢討，還想廢除死刑難怪民怨高漲。

社會學針對犯罪行為的社會控制是將「犯控機制」當作絕對手段，一旦無法發揮正常功能，將會導致維持秩序的執法者淪為社會亂源；「犯控機制」如果化身犯罪集團，法者角色換做歹徒、賊寇、盜首等，長年盤據政府內部進而勾結公務機關，甚至主導內部升遷的官僚文化，社會整體治安自然每下愈況！

死刑廢除與否受到國際趨勢與社會觀感影響，目前社會接受程度莫衷一是，由於牽涉人權問題、被害人心理、社會正義等各個面向，因此即便成為公眾議題亦不能夠凌駕法律，若以個案取代通則，恐怕淪為政治性的判死依據。法務部長蔡清祥表示，林嫌判死確定將依法定程序「審慎辦理」，此一論述強調「死刑議題」而非「治安問題」，如果「犯控機制」陸續失能，只會凸顯法律的「漸弱性」，蔡政府難道還要掩耳盜鈴。

蔡政府對於廢死態度始終模稜兩可，鑒於目前《刑法》仍有死刑判決卻無判決「唯一死刑」的構成要件，難怪立法院長游錫堃當初一句「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑」引發外界爭議，這類政治操作的論述形式，無疑是將政治考量納入構成要件；一旦「殺警唯一死刑」成文立法，說穿就是政治操作，透過一種身分位階引發法律不公，也讓選舉考量玩弄社會正義。

蔡政府失能的「犯控機制」淪為最大法律漏洞，不去逐一檢討還想廢除死刑，法律的「漸弱性」一旦顯露，社會秩序恐將連根拔起。（作者為新聞研究所博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※