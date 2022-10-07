蔡總統執政後一發不可收拾的網軍，的確收拾了2020總統大選的韓國瑜，收拾了反萊豬、反核食四大公投案，但曾幾何時，當NCC對鏡電視執照案爭議不發一語，當行政院長蘇貞昌稱錄音檔「不必去查」，當名嘴周玉蔻秀下限拿人身世說事，九合一大選前的網軍儼然已成強弩之末，再說是非都已是明日黃花。

最近民眾黨候選人高虹安在新竹市民調領先，民進黨眼看8年治理成果將被遺棄，藉網軍側翼不斷炒作議題，抹黑候選人，包括民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻，藉主持的社群平台抹黑高虹安，日前再爆牙醫師指高在資策會工作期間出差「拿公費一直玩」，帶風向的意圖明顯。

選舉帶風向在過去選舉史上確實無往不利，但民眾歷經多年選戰洗禮，如今烏賊戰術的效應已明顯遞減。一方面，被民眾看破手腳不再買帳，另方面，如今候選人不像過去只懂「清者自清」，而是選擇直球對決，正當防衛。

高虹安第一時間論述出差員工如履薄冰的心情，獲得更多掌聲；面對昔日的農委會計畫案遭攻擊，桃園市長候選人張善政揭穿民進黨市黨部夾報塞黑函的醜態；而曾遭網軍拿成衣店賣假貨遭潑漆導向台中治安敗壞的盧秀燕直陳，利用網軍帶風向已涉犯罪行為。

這次選舉，戰情膠著的縣市都出現網軍側翼攻擊的身影，連民進黨籍的前台東市長賴坤成都喊話王浩宇，帶網軍征戰是提油救火，對台東選情不利，更徒增人民反感。

網軍治國已是明日黃花，難不成民進黨不抹黑就不會選舉？去除網軍帶風向，拿出真本事，好好來一場君子之爭吧！