《人生大事》今年6月在大陸暑假電影檔期拿下17億人民幣、約77億台幣的好成績，成為票房冠軍。而這部主要講四川話、武漢方言的電影，居然在台灣也引起共鳴，一舉攻上台灣Netflix電影排行榜第一，堪稱奇觀。到底為何如此？我的粗淺觀察是因為小孩，電影裡面最難拍的就小孩跟小狗，但最有魅力的，也就是小孩跟小狗。

《人生大事》中，殯葬業者三妹（朱一龍飾）為老婦人辦理喪禮，老奶奶的小外孫女（楊恩又飾）誤會他是壞人，把外婆裝進箱子裡偷走，一路追蹤到葬儀社，死纏著要三妹還她外婆；偏偏小女孩沒爸沒媽，舅舅懼內，丟了幾百塊錢請三妹代為照顧小孩幾天，浪子性格的三妹只好勉為其難帶著小女孩去收屍、開發生意，發現帶著小孩真是妙招，單親爸爸形象比他原本的壞痞子模樣更能激發家屬的同情心，進而招攬生意。他在女孩協助下接到案子，但也惹來一堆麻煩，在危難中，一大一小培養出親如家人的感情。

成年人與無血緣小孩是票房良藥，而且公式要讓成年人同情小孩、伸出援手，最後小孩反過來幫助成年人。好比朱延平導演的《天生一對》讓許不了與超級可愛的小彬彬搭擋，當年票房超好。而日本是枝裕和執導的《小偷家族》裡，是孩子們的存在，反過來鞏固了這個家族。

好萊塢電影《靈異第六感》裡的布魯斯威利與海利喬奧斯蒙都極端理性內斂，心理醫師以為自己幫助小男生，殊不知小男生反過來幫助他看到自己不願意面對的人生。這套公式裡的小孩用純真眼神讓成人世界的種種心碎心痛加倍疼痛，也療癒了成年世界裡糾纏難解的心結。

在《人生大事》裡，小女孩個小，卻有龐大能量，她拿著紅纓槍、在麻將桌上殺盡殺出，面對壞人毫不畏懼。外婆教她吃麵要配大蒜、教她掉在地上的食物3秒之內還能吃，外婆的愛與關懷養成她大無畏的自信，對照三妹這個大男人，反而比她弱，被她壓在五指山下動彈不得。在處理死亡的世界裡，小女孩選擇用彩色筆彩繪骨灰罐、把孝子摔瓦的習俗化為幼兒園表演，她用好奇心點亮三妹的世界。

片中葬儀社的安排讓這齣戲格外鮮活討喜。原來導演劉江江的爺爺、伯伯都是木匠，家裡準備著一堆棺材，所以他的第一部電影取材葬儀社，才有「火葬場就是我的童年」這樣的對白。在小孩的世界裡，死掉的人會變成天上的星星，所以葬儀社就是「種星星的人」，讓死亡不那麼冰冷。

我喜歡其中對白「人生就像一本書，哪一個都要翻到最後一頁，只是有的是句號，有的是省略號！」有《阿甘正傳》「人生是一盒巧克力」的異曲同工之妙，更認同這句「人生，除死無大事」，誰都想平平安安過一生，所以拜託政客別再拿和平開玩笑了。（作者為作家）