新北市三重警分局員警抓錯及打傷一名黃姓男子的事件鬧到今天，警方居然「惡人告狀」，追究黃姓男子妨害公務及傷害罪刑責，讓這件原本單純的偶發事件愈演愈走調，嚴重傷害民眾對警察的信任及情感。

在台灣正處於大選的敏感時刻，我們除了期待新北市警方儘速改正錯誤，平息民怨，也希望那些企圖從中獲取選舉利益的政治人物應知所克制，否則前不久台南兩名殉職警察用生命換來的全台支持警察的情緒，將因而耗損殆盡，最終受害的還是全台的警察，吃苦果的也是我們百姓。

說到警察摘奸發伏的工作，除了靠自己的專業能力、累積的經驗和充足的資訊，其他就是依仗老百姓的配合及支持。全世界各國的警察要成功，都是這般。南美洲某些治安惡劣，人民、官員的生命經常受到毒梟殘害的國家，也都有警察。但在人民普遍不相信警察，不敢支持警察的情況下，這些國家的治安完全由毒梟集團掌控。

近日中美洲墨西哥聖米格爾托托拉潘市，發生一群槍手闖進市政廳掃射，把包括市長、多名警察在內的18人槍殺死亡的事件。墨西哥的治安為什麼敗壞至此，連市長、警察的性命都不保？原因只有一個，政府及警察系統腐敗，失去人民的信任及支持。

台灣治安一向良好，過去雖然零星發生過少數幾個腦筋不清楚的傢伙，拿槍或者聚眾衝到警察派出所、分局鬧事，但這些人在輿論的責難與警方的嚴究下，興不起什麼風浪。畢竟，台灣人民對警察的支持度及配合度，極高。

但很不幸的，台灣也有某些警察執勤態度不良，拿法律欺壓人民，強加人民入罪的做法，一直在耗損人民對警察的信任及配合度。我不知道警政高層有沒有看到網路上 一段轉傳已久的警員攔查汽車駕駛人的影片。在影片中，那名警察把一名年輕駕駛人攔下後，這名年輕駕駛並沒有任何威脅性動作，只說了一句「我也沒有違規」，那名執勤警察就一再以極具挑釁的口氣責問駕駛人「你怎麼，要妨害公務嗎？你要襲警嗎？」。

就是這樣的爛警察，在折損人民對警察的高支持及配合度；也因為有這樣的爛警察，當警察合法合理動用槍械時，人民才會質疑警察用槍的合法性及合適性，也才導致政府及社會給警察的合法用槍設下層層阻礙。

沒想到，就在台南兩名警察8月遭歹徒殘害，台灣支持警察合法用槍的民意高漲時，新北市三重警分局的員警卻出了這等讓人民看不下去的離譜事件。

探究三重警分局這件員警抓錯對象又打傷人的事件，我們必須先理解，警察不是神仙，沒有預知天下事的能耐；警察也不是千里眼、順風耳，沒有憑一眼或聽聲音就能辨別天下善者或惡人的能力。所以，警察錯看人，抓錯人，本來就是警察勤務勉強可接受的失誤。

但最糟糕的是，三重警方居然還敢拿「法律攻防」這種「以小人之心度君子之腹」的藉口，對受警察抓錯人之害的人民提告傷害及妨害公務罪，予人民更大的惡感。我必須提醒警政高官，警察是執法人員，他們所執的法，是用來保護合法及善良百姓，不是用來遮掩自己錯誤，欺壓人民的。

究竟三重警分局裡面是誰想出了這個反告受害人民的鬼主意，警政署應該把他抓出來革職查辦。

（作者為資深媒體人）