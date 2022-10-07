俄羅斯總統普丁以公投併吞侵占烏克蘭領土，揚言不惜動用核武捍衛國土，俄烏戰事儼然升級。美國首富、特斯拉和SpaceX創始人馬斯克在推特提出「俄烏和平方案」，呼籲「如果你關心烏克蘭人民，請尋求和平」。俄烏戰爭引發國際輿論對台海軍事衝突的猜想，若把「烏克蘭」換成「台灣」，馬斯克這句話同樣適用。

尋求台海和平共贏方案

台灣不是烏克蘭，大陸也不是俄羅斯，馬斯克提出的「烏克蘭和平方案」：在聯合國監督下重新舉辦公投、克里米亞畫入俄羅斯、確保克里米亞水源供應、烏克蘭中立化等4點建議，並不符合兩岸關係現狀，但背後的邏輯和思維卻值得兩岸借鑒。馬斯克從俄烏開戰初期高調挺烏、援烏，到如今呼籲各方達成「止損點」，觸發轉變的原因，應是見證生靈塗炭的悲慘和恐怖。台灣如果要避戰，必須認真思考是否拿得出能夠說服大陸、贏得國際支持的「台海和平方案」。

1990年代兩岸開放交流初期，台灣往來北京者如過江之鯽，幾乎每個人對兩岸關係都有自己的一套理論或概念，並試圖透過各種管道行銷個人理念、影響兩岸決策者。這也直接促成了李登輝與對岸建立權威管道，並制訂《國統綱領》定義一個中國涵義。馬英九政府時期，兩岸協商和交流逐漸進入深水區，雙方學界、商界、政媒界也不乏探索兩岸和平協議、軍事互信，甚至觸及敏感的主權、國家體制等問題者。

但大陸國家主席習近平2019年端出「兩制台灣方案」，對岸學界對兩岸關係遠景探討「一錘定音」，再加上香港情勢令北京充滿高度不安全感，大陸對所謂「統一後治台」的討論，沒有最嚴、只有更嚴。而另一邊，民進黨執政後，「台灣方案」成為「伏地魔」。更令人咋舌的是，如今鼓吹戰爭在台灣竟蔚然成風，謀求和平的努力被肆意歪曲和玷汙。馬斯克若現身台灣為和平發聲，恐怕早就被網軍扣上「中共代理人」的帽子了吧！

諷刺的是，讕言培訓「黑熊勇士」、厲聲批判中共、躋身民進黨座上賓的曹興誠，曾經扮演類似馬斯克在俄烏議題中的角色。曹興誠曾提出「統一公投」，倡議北京端出統一方案交由台灣民眾公投決定，一次不過可以再來，直到台灣民眾真正接受為止。暫且不論是否可行，他願意為兩岸和平出謀劃策，自然值得尊重，如今卻反其道而行，甘願被抗中的民進黨消費，令人費解。

抗中非工商界主流思維

曹興誠立場急轉彎的背後，可能隱藏著「如何才能保台」的大哉問。曹興誠當初主張統一公投的邏輯是「和中才能保台」，而今跳向「抗中才能保台」的極端。台積電董事長劉德音曾說「和平」是台積電成就「護國神山」功業的重要原因，抗中絕非台灣工商界的主流思維。對於多數台灣企業家而言，和中也好、親美也罷，都是保台不可或缺的前提，台灣經濟既依靠大陸，又聯結歐美，兩邊誰也得罪不起。姑且不論是否要在美中之間選邊，至少在目前，「抗中才能保台」是多數工商業者絕不會認同的主張。

在商言商，不公開議論意識形態，但又與主要政黨保持良好關係，是台灣民主化以來工商界的傳統。這種文化固然源於商人的本能，但也造成了長期以來台灣工商界難在兩岸議題上言所當言、以行動影響政策的困境。尤其蔡英文政府改變了民進黨反商的基因，與「理念相近」的企業老闆來往密切，而情治司法機關對「政治立場」可疑的企業「查水表」絕不手軟。兩極化的政治氛圍，讓工商界領袖對兩岸關係的擔憂多停留在私下的感嘆和不滿，而少有公開發聲者。

最壞的時代也是最好的時代。台海情勢愈是瀕臨戰爭，愈能激發出兩岸有識之士建構和平方案的思想火花。最近一段時間施明德、呂秀蓮等老一輩黨外政治領袖連續站出來，為兩岸和平提出不少務實、理性的呼籲，希望更多資深政治人物、企業家、學界等社會意見領袖站出來止損兩岸衝突，搶救台海和平、呵護天下蒼生。