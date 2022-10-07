馬英九前總統呼籲蔡總統，應在國慶演說時釐清兩岸關係是「互不承認主權，互不否認治權」，以及不要以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。馬英九的呼籲皆是遵循《中華民國憲法》，卻遭行政院長蘇貞昌抨擊「一輩子吃台灣米、喝台灣水，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評」，這是蘇式「騙完神明騙人民」的民粹動員喊話，目的是為反轉目前民進黨選戰的「輸勢」，正吹起「抗中保台」的號角。

依據《中華民國憲法增修條文》和《地方制度法》的規定，目前中華民國統治權所及的領土應有「台灣省」和「福建省」。同時，目前尚有「台灣省土木技師公會」和「台灣省城隍廟」，也還有「福建金門馬祖地區建築師公會」及「法務部調查局福建省調查處」。這些都說明了台灣和福建的金馬地區，乃至於離台灣1600公里的南海太平島，都是中華民國目前統治權範圍所及的地區，故應只有中華民國國慶。

蘇貞昌說使用「中華民國」很容易讓外國人和中國混淆，所以用「中華民國國慶日」或「台灣國慶日」都沒錯。但他何以又指責馬英九對台灣沒感情？其實，蘇貞昌向來的風格是得了便宜還賣乖，他的意思是指你們自己慶祝「中華民國國慶日」就算了，竟然還敢質疑「台灣國慶日」！

然而，難道金、馬地區人民沒喝台灣水，甚至也未必都吃台灣米，才可正當地慶祝「中華民國國慶日」？而蘇貞昌自己的長相、使用的語言及姓氏都和中國人一樣，外國人也很容易混淆，何不強調自己的先祖曾招降過台灣抗日英雄林少貓，甚至早已是日本人？

民進黨執政以來的雙十國慶，其實就像是用政府預算在辦「驅逐中華，迎向台獨」的「國慶祭」，而且趁此也可將政府資源分配給台獨支持者或選戰協作者。因此，民進黨政府歷來舉辦的國慶活動及總統講話，何曾緬懷過中華民國的立國精神？而執政者已不尊重中華民國，當然也沒想讓外國人弄清楚與對岸的關係。

2016年蔡英文就任總統前，大陸外交部長王毅在美國演講時曾說，希望蔡英文「能夠遵守他們自己的憲法」。今年8月王毅在柬埔寨金邊的記者會上又說，「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫」。可見相較民進黨對中華民國的虛情假意，中共的反台獨卻是暗挺中華民國的存續。

馬英九指正國慶日的正確英文寫法，竟也引來科技大老曹興誠質問「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」，作風像極了民進黨的側翼急先鋒。然而，蘇、曹二人既然那麼不喜歡中華民國，現在是有權、有錢且美台關係最好的時刻，為何還不實踐制憲及建立台灣共和國的民進黨黨綱？何況，中共都已圍台軍演了，為了拉抬選情，蘇貞昌怎還不發動「防禦性公投」？（作者為民主文教基金會董事長）