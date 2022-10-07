近日疫情又來到高點，7日平均確診人數超越美國成為世界第3，每10萬人新增確診數則是世界第1。台灣的防疫工作從所謂的模範生，變成為國際笑話。防疫指揮官放下防疫工作跑去選首都市長，還自評整體防疫成績85分、疫苗採購90分。關於疫苗採購，外界對多項疑點的爭議仍得不到答案，即便是立委拿到的資料也是滿紙塗黑的文件。幾乎失去作用的防疫指揮中心卻不願解編，外界質疑是為了讓龐大的資源與預算可以避開法規監督。

權力高堡 人民茫然無奈

披上神秘面紗且失能的不只是防疫工作。現在的民進黨政府，不僅是權力膨脹的巨獸，其決策過程、權力運作甚至組織架構，簡直像卡夫卡筆下的《城堡》，存在虛無飄渺、雲深不知處的所在，卻深刻控制每個台灣人的命運。

面對這樣高傲疏離的權力高堡，台灣人民陷入雲山霧罩、前路茫茫的無奈。這次選舉風氣之敗壞與低劣，不是由於社會道德的淪喪，而正是這個居高臨下藐視蒼生的高堡所散發出來的腐敗惡臭。是誰讓防疫失敗的指揮官放任病毒蔓延而去競選首都市長？是誰力挺論文抄襲者挑戰台灣的學術倫理？是誰豢養側翼網軍對當道不喜者抹紅抹黑甚至濫殺無辜？這些不正是一群機會主義者的恣意妄為嗎？

無怪乎民進黨許多創黨元老已經看不下去，認為那個「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨早就不復存在。現在的權力核心已不存在當年創黨從政的初心。最近一些元老黨員發起「台灣二次民主運動」，號召要「再次政黨輪替」。台灣急切需要的不僅是政黨輪替，讓權力保持謙卑與自省，更需要價值的釐清與重整，重新認識民主政治的真諦，不要再被空洞的、被權力任意扭曲塗抹的所謂「台灣價值」所蒙蔽。現在整個政府已經淪為捍衛民進黨高層利益的「黨機器」，眼中只有選舉，沒有人民。所以人民第一步就是要檢視政府的作為是否符合民眾的利益與福祉，是否符合人權與法治的民主精神。

例如限制陸港澳人士入境規定就有商榷的必要。台灣還處在疫情高原期，行政院仍積極鬆綁疫情管制，決定自本月13日起對國際觀光客入境採「0+7」新政，但排除大陸觀光客。金馬小三通依舊停止，而港澳人士來台也限縮在商務和探親事由。陸委會明顯不是基於疫情或任何科學理由而作此決定，顯然又是一樁出於意識形態罔顧人民福祉且不尊重人道、法治民主精神的決策。

防疫解禁 卻排除陸港澳

首先，疫情流行初期政府就對大陸民眾採取歧視性作法，引發人道爭議。至今對各國旅客開放，唯獨排除大陸，不僅是違背法治的歧視行為，對在台陸配、陸生或有陸籍親屬者也是非人道的。交流限縮，對往來大陸的台胞也造成不便。再者，陸港澳是台灣境外觀光客主要來源地。自2019年陸方暫停人民赴台自由行以來，台灣觀光業受到嚴重打擊，又遭逢新冠疫情的影響，更是雪上加霜。現在各國紛紛解禁，國內出現壓抑已久的出國旅遊潮。出國旅遊者多，入境觀光者少，儘管陸委會主委邱太三說小三通一定要開，但時間不定，總讓人感覺推三阻四。

兩岸關係錯綜複雜，許多互動方式無法按照國際間法規進行，因此長期以來，我方在接觸陸方時，一直缺乏一個能夠跨越不同領域、不同事件的指導原則。但是從當年開放返鄉探親、成立海基會到制訂《兩岸人民關係條例》，都是出於人道精神的需要與考量。過去多少還尊重法治、人道、善意、互惠等原則，現在則越來越陷入意識形態的僵化與對立中。兩岸交流的制度規範也已經失去人道與法治的初衷。

在蔣經國的威權時期，政府都能從人道的出發點，逐步開放兩岸交流，並且在法治與組織上予以完善。今日民進黨政府出於意識形態與歧視，完全視人權與法治如無物；民進黨可以失去從政的理想初心，人民卻不可以不知政府存在的目的與民主政治的價值。