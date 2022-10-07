選戰進入熱戰階段，攻防激烈，除台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣外，其他各都及縣市長的選情似乎多已底定、現任者較具優勢。台北市及新竹市則動見觀瞻，台北市民進黨的陳時中與新竹市民眾黨的高虹安更是話題王，但兩人的選戰攻防卻是對比性極強的對照組，前者擁有總統級的競選團隊，卻一再被挑起仇恨值；一個選舉資源匱乏，卻越被打壓氣勢越旺，關鍵就在於面對質疑時的應對態度。

陳時中與高虹安分別是綠白兩黨最寄予厚望的候選人，但競選資源天差地遠，阿中集三千寵愛於一身，由防疫指揮官華麗變身成為北市長候選人，府院黨傾全力為其助選；而民眾黨除了柯文哲作為黨內最大資產外，要人沒人、要錢沒錢，根本無力加持高虹安的選舉，有時還可能因柯的論述「衝太兇」使高遭到波及，被綠軍圍剿。

即便形勢對高不利，她卻與資源豐沛的阿中發展出迥然不同的競選態勢。阿中為了爭取年輕選票，逆著「指揮官人設」扮可愛、搞kuso，反而引發負評，甚至「人設崩壞」，加上親綠媒體人爆料引發的爭議，在各家民調中的支持度都大幅滑落，多淪為小三，現今民進黨高層極力搶救，無疑是「全黨救一人」。

反觀高虹安，綠軍驚覺其勝率愈來愈高，便不斷攻擊其博士論文、回應態度、是否花公帑讀博士，現今甚至連資策會都一改「純學術引用，沒有授權問題」的說法，改口「逾越合理使用範圍，不排除提告」，黨團、媒體、側翼更是接連出擊，炮火密集猛烈，已是「全黨打一人」。然高虹安針對每項質疑都快速回應且能拿出證據進行說服，反而激起「受害者症候群效應」，選民不只同情，甚至覺得綠軍攻擊已超過比例原則。

在中廣民調中，新竹市的選情，高虹安以26.01%領先沈慧虹的18.22%與林耕仁的14.25%。壹蘋新聞網路民調，高以支持度82.4%大勝沈的16.4%及林的1.2%。最新的Quickseek輿情資料庫數據更顯示，高虹安聲量暴漲到42萬，平均每日聲量漲幅2067%，大幅領先競爭對手，明顯呈現「愈打愈旺、愈打愈強」的情況。

至此，陳時中雖有府院黨加持，但步驟凌亂，支持度居三強之末；高的資源及後勤不足，即便遭綠軍圍剿，但攻守有理有節，支持度逆勢上揚，確實為明顯的對照組。

而從議題的攻防中也能看出兩人政治性格及針對質疑的態度也是南轅北轍。如近日高虹安被爆出在資策會任職時，到美國拿全薪出差「到處爽玩」等的質疑，也如之前般地即時且正面回應，高稱都認真工作，每年都拿到評比績效優等、很多獎項，包括國家產創獎、國家個人獎及國外獎項等，也說爸媽的機票錢都是自掏腰包，絕無向資策會請款，她並宣示「若有、立刻退選」來澄清。

反觀陳時中針對蔣萬安及外界質疑當指揮官時疫苗採購的問題，阿中仍以在當指揮官時的態度，想四兩撥千斤地不願正面回應，無法凸顯面對嚴格檢視的負責態度，讓中間選民覺得有詭辯的惡感。高與陳面對質疑的態度南轅北轍，高下立判，而這些明顯的對照，無怪乎高虹安漸入佳境，陳時中進退維谷。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）