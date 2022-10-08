《禮記‧中庸》曰：「國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。」《三國演義》、《洪秀全演義》均有相同記載。中國歷代更替多此亂象，如今亂象再起，切莫不慎不察！

●東漢外戚宦官輪流干政

宦官禍亂在戰國末期就已存在，西漢時期內廷多用宦官，東漢自第四任漢和帝劉肇開始，外戚與宦官勢力此消彼漲、輪流干政。第十任漢桓帝15歲即位成為魁儡皇帝，他固為天子卻行不由己，因此極痛恨外戚頭子，太后兄長梁冀大將軍獨攬朝政，因此在公元159年利用宦官誅滅梁氏，取代外戚專權。

但是宦官比外戚更加腐敗，造成民不聊生，白馬縣縣令李雲上書指責宦官干政而被逮捕下獄，官員杜眾上書願與李雲同日死，桓帝不問青紅皂白將兩人一併處死，從此朝廷成一言堂，宦官愈形囂張。

桓帝統治後期，一些貴族、名士和眾多太學生極度不滿宦官胡作非為而形成清流團體，作為如清澈的山澗水流，能激濁揚清標榜正義，不畏宦權，針貶時弊，強烈要求改革，其言論被稱為「清議」。

但是他們為實現政治訴求和經濟利益，批評時政的「婞直之風」盛行，所謂「婞直」即過於剛直、倔強激烈，也有沽名釣譽之嫌，猶如戰國時期俠客以激烈手段表達正義的訴求。

●第一次黨錮之禍

公元165年，東漢名士李膺被任命為司隸校尉（相當今日的監委），他為官清正，眾人皆知，太學生稱其「天下楷模」。公元166年宦官為維護既有利益，針對清流人士進行反擊，在桓帝前誣告李膺與名士、太學生結黨危害朝廷，昏庸的桓帝聽信片面之詞，將李膺與兩百多名士人和太學生以「黨人」名義監禁嚴懲。

同年太尉陳蕃與皇后竇妙父親竇武上書陳情，表示被逮捕的黨人都是飽學之士，囚禁他們將重蹈前朝宦官禍國的覆轍，秦朝趙高謀反事件又會重演。而李膺也假裝屈服招供，但所供的同黨都是宦官的子弟與黨羽，宦官恐惹來禍患就帶風向桓帝建議，為安撫朝臣減少民怨，此時該大赦天下，不宜再追究。

公元167年桓帝下詔大赦，釋放被囚禁的結黨名士，但終生禁止為官，此係「第一次黨錮之禍」。黨錮之禍只是禁錮黨人，並未大肆殺戮，黨人因為禁錮反而聲望更高。

●第二次黨錮之禍

公元168年昏庸荒唐的漢桓帝去世，由於沒有子嗣，竇太后和其父竇武大將軍扶植13歲的宗室子弟劉宏繼任帝位，是為漢靈帝。李膺再度被任命為太尉；宦官頭子曹節、王甫等人見局勢不利，因此西瓜偎大邊，暫時以低姿態在竇太后面前諂媚侍奉。

陳蕃、竇武等人認為宦官只是暫時屈服，日後必將繼續干政對國家不利，欲盡數剷除宦官勢力。但竇太后反對，且消息走漏，宦官見命危旦夕，發動宮廷政變挾持漢靈帝與竇太后，展開絕地大反攻，令禁軍捉拿陳蕃與竇武，二人皆遇害，李膺也被拔官，禁錮終生。

靈帝時擔任山東郡東部督郵的張儉，憤恨宦官侯覽專權貪瀆而逮捕其家人，沒收其財產；公元169年侯覽為除後患，向漢靈帝誣告張儉為等黨人「欲圖社稷」謀反。年僅14歲的漢靈帝被矇騙而大興黨獄，李膺、范滂等人均遭酷刑處死，張儉逃亡返回鄉里。宦官又逮捕士人豪傑600餘人處以死刑、流放、罷免官職或終生監禁，不得為官，這是「第二次黨錮之禍」。

●桓靈二帝昏庸 亂世妖孽生

桓、靈二帝前後共發生兩次以宦官主導的黨錮之禍，由於採取連坐法處罰，朝中賢良盡失，進諫消音，順我者生，逆我者亡，為黃巾之亂與漢朝日薄西山的重要原因，此即「國之將亡必有妖孽作亂」。

在此順便一提，長期在媒體界興風作亂的女子，近來愈加狂妄囂張，千夫所指還能鬼話連篇，不受網軍攻訐撻伐；公部門出妖孽，小老百姓難與官府鬥，孤臣無力可回天；前科纍纍血腥亂咬的媒體人竟然可以顛倒黑白是非，極盡人身譭謗污辱，有靠山就視公理正義於無物，前科技界大老亦失心瘋，這不是亂世妖孽，什麼是亂世妖孽？

言歸正傳，後來唐朝的牛李黨爭、宋朝新舊黨爭、明朝東林黨都是類黨錮之爭。而宦官亂政到明代更超歷朝，廠衛之禍，公公（太監）打著皇權旗號，恃寵而驕，盛勢凌人，剝削百姓。宦官制度隨著中國封建社會的沒落而消失，但殘酷的歷史還殘留些許遺跡讓後人警惕，北京的石景山下有座特殊也是唯一的宦官博物館，館內沒有文物器皿，只有幾座宦官墓塚和十幾塊殘缺的石碑。

而漢靈帝昏庸只顧嬉戲，國庫不夠揮霍竟然大肆賣官鬻爵，切斷讀書人晉身仕途之路。崔烈靠買官獲得相當丞相職位的「司徒」，被子女視為充滿銅臭而不屑之（係今日「銅臭」的來源）。加上當時地主壓迫，天災頻繁，瘟疫流行，農民為生活所苦四處討生活變成流民。

●農民與宗教結合 黃巾之亂崛起

此時在冀州鉅鹿郡有張角、張寶、張梁三兄弟，創立了道教分支「太平道」來收攏民心意圖另建新政權，張角成為宗教領袖，並藉符水偶能治病廣為宣傳，自稱「大賢良師」；又從民間蒐集到「以陰陽五行解釋治國之道、宣揚散財濟窮，達天下太平」為主旨的《太平經》（收錄於「正統道藏」119卷）作為教義和「大內宣」，《太平經》所描述的太平世界猶如佛教所指稱的極樂世界。

因此太平道被苦難的農民百姓視為天降甘露與救星，信徒達到數十萬人，張角將信徒分為36方（軍區），大方1萬人，小方6千人，各方首領稱做「渠帥」。當初朝廷並未禁止太平道，反而認為他們能在地方安撫百姓，這是地方官吏做不到的，連部分宦官和朝廷官員也入教，太平道的迅速成長茁壯幾已成為東漢末年的主流正道。

公元183年氣候劇變，夏季大旱，莊稼大面積枯死，秋季黃河暴漲，氾濫20餘里，冬季酷寒，民不聊生。「蒼天已死，皇天當立，歲在甲子，天下大吉」這首寓意深遠的民謠在民間廣為流傳，京城洛陽和地方官府的牆上不斷出現白石灰塗寫的「甲子」字樣。

民謠的蒼天指東漢，黃天指太平天下，甲子指漢靈帝中平元年（公元184年），張角計畫在這一年3月初五，也就是農曆甲子年甲子日起義。未料這一年正月，太平教弟子唐周向官府告密張角將暴動，朝廷大驚隨即逮捕太平道門徒，大方渠帥馬元義被車裂酷刑處死，1千多名徒眾遭捕殺。

張角見狀就提前發動起義，他自稱天公將軍，張寶、張梁為地公與人公將軍，信徒都頭裹黃巾，自稱「黃巾起義」，朝廷則稱「黃巾賊作亂」。黃巾軍從黃河北岸到江淮兩岸、從東海之濱到河西走廊，焚燒官衙，沒收官府財產，釋放囚犯，這是中國歷史上第一次農民與宗教結合的大規模暴動。

中常侍（負責寢殿侍奉的宦官）呂強告訴漢靈帝黨錮使民心背離，可能和黃巾賊結合擴大叛亂。漢靈帝為解決燃眉之急，緊急取消對黨人的禁錮，派國舅何進為大將軍兼河南尹（洛陽市長）防衛京畿，皇甫嵩負責京城北面、盧植與朱俊負責京城南面防務。人馬雖不如黃巾軍眾，但均屬精銳部隊，強過缺乏訓練、兵力分散的敵軍。

北軍司令皇甫嵩雖因兵力單薄被困於長社，他仍親率殘軍，急擂戰鼓出城攻擊，騎都尉（騎兵司令）曹操的援軍亦適時趕到，遂大破黃巾。盧植攻擊張角，連戰連勝，張角退守廣宗不肯出戰。宦官左豐受靈帝之命到前線視察，他向盧植索賄被拒，回京後誣告盧植躲在營壘休息等張角被天打雷劈。

漢靈帝誤信讒言，將盧植押解回洛陽問罪，以董卓取代盧植。公元184年8月，董卓為保存實力，未盡全力應敵而敗給張角，靈帝下詔皇甫嵩討伐張角，適逢張角病亡，士氣受到重挫。10月，皇甫嵩在廣宗發動拂曉決戰，人公將軍張梁及3萬黃巾軍陣亡，另有5萬人投河而死；地公將軍張寶於11月被擊殺，戰死和被俘的黃巾軍達十萬餘人。

皇甫嵩為顯耀戰功將敵軍屍骨堆積築台稱「京觀」，黃巾軍主力潰敗後，其他各地叛軍也逐漸被鎮壓而瓦解。靈霄山（今河北邢台市）突兀森郁，人跡罕至，至今仍遺留1800年前殘破的黃巾軍寨遺跡。

以張角為首的黃巾軍對抗朝廷雖然被剿滅，但殘部仍持續作亂20餘年，各地仍不斷發生農民起義，漢靈帝將軍政權下放給各地州牧（即州郡首長），造成地方官員擁兵自重的局面，最終擺脫朝廷的控制，而時勢造英雄，曹操、孫堅、劉備趁機崛起。

公元189年漢靈帝去世，14歲的皇子劉辯即位是為漢少帝，由何太后臨朝聽證，真正決策權交由其兄何進大將軍負責。何進封袁紹為司隸校尉。袁紹建議一網打盡宦官，何進猶豫而問其妹何太后意見遭太后反對，於是何進密詔董卓入京助陣。董卓部隊由涼州向洛陽出發時風聲洩漏，宦官張讓偽造何太后詔書，要何進入宮議事。

何進才踏入宮中就被埋伏的宦官們殺死，袁紹在宮外久候覺得情況有異，就令其弟袁術領兵衝入宮中，發現何進被殺，於是大開殺戒，不論是否宦官，只要沒鬍子者一律斬殺。張讓等人趁亂劫持少帝從密門逃亡。

●董卓立魁儡漢獻帝 獨攬朝政

《後漢書》記載：「讓等數十人劫質天子走河上。追急，讓等悲哭辭曰：臣等殄滅，天下亂矣，惟陛下自愛，皆投（黃）河而死」。不久董卓部隊也趕到和袁紹擁著少帝回宮。由於外戚何進被宦官所殺，多數宦官又被袁術所誅，董卓為樹立威信和掌權欲廢少帝，袁紹反對，但實力不如董卓，只好和袁術分別逃往冀州與南陽。

袁氏兄弟離京後，董卓立刻將才繼位5個月的少帝廢為弘農王（後被迫自盡），改立漢靈帝之子，漢少帝同父異母弟劉協為魁儡皇帝，即東漢最後一位皇帝獻帝，董卓自封宰相獨攬朝政。董卓之亂揭開三國鼎立的序幕，東漢王朝在穩定了160多年之後，終於面臨覆亡的危機。

原來是何進部屬的曹操見董卓胡作非為，就逃離洛陽回到家鄉陳留另起爐灶；他假傳皇上詔書招兵買馬，討伐董卓，各地的太守、州牧野率軍響應，渤海太守袁紹最孚人望，成為十八路諸侯的盟主，在陳留附近的酸棗會師。

董卓見反對勢力來勢洶洶就將京成遷到長安，坐鎮關中的富庶和險要應戰。但酸棗的諸侯聯軍只是藉機擴大地盤與勢力，並非為護衛漢朝而戰，而且為保存實力，不願損兵折將攻擊董卓；曹操遊說不成，只好以自己的5千人馬獨自和董卓作戰，結果戰敗，於是帶著殘部投靠袁紹。

董卓義子呂布，武功高強驍勇善戰，有「人中呂布，馬中赤兔」之稱，聽命於并州刺史丁原，卻被曹操以高官厚祿收買，殺死丁原，認董卓為父。可是董卓殘忍暴躁，為了和呂布爭奪貂蟬用戟投擲呂布。貂蟬義父王允趁機挑撥呂布說董卓薄情寡義，重色輕友，不宜投效，呂布遂萌生叛心。

但貂蟬僅為《三國演義》中的人物，呂布被曹操擊敗處死後，貂蟬就銷聲匿跡；《後漢書》的「呂布傳」與「董卓傳」亦未提及貂蟬，其人似為後人給董卓婢女所起的名字，應屬虛構角色；其他中國三大美女除王昭君和楊玉環，史書均有記載外，西施在《史記》、《春秋》、《國語》等正史上均未提及。

●曹丕建國曹魏 東漢滅亡

公元192年，漢獻帝在未央宮接見文武百官，董卓為防備暗殺，內穿鐵甲衣，外披朝服，還讓呂布跟隨在後。董卓才進宮門就遭襲擊，可是他有鐵甲護身，刺客一擊未成，董卓大喊「呂布救我」，呂布見機不可失，回答「臣奉詔討賊」，用矛刺穿董卓沒有鐵甲護衛的咽喉並砍下腦袋，滅董卓家族。

董卓雖死，其部將李傕、郭汜卻從涼州攻入長安，殺死王允，呂布不敵趁亂逃離，後來其部屬叛變，呂布被俘向曹操投降仍遭縊死。官渡之戰曹操擊敗袁紹主力，兩年後袁紹病死；曹操在冀州消滅袁紹殘部並占據山東兗州，把漢獻帝接到今日河南的許昌，以皇帝之名號令諸侯，此即「挾天子以令諸侯」，許昌也成為東漢末年名義上的京城。

從黨錮之禍到黃巾之亂、北宮伯玉之亂（青海羌族民變）、黑山軍起義（黃巾之亂後，黑山等人勢力崛起叛亂），公元208年赤壁之戰曹操被孫權和劉備聯軍擊敗，公元220年曹操病逝，其子曹丕迫漢獻帝禪讓稱帝，國號「魏」，至此立國195年的東漢滅亡，三國鼎立時代正式來臨。

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