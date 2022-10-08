今年8月初中國大陸為美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而實施環繞全台的軍事演習，當時筆者即指出，「環台軍演」是向美方傳遞訊息，是中美間的戰略對話，影響將非常深遠。果不其然，演習效應發酵，美方回應陸續呈現，對台灣的戰略佈局也出現新的調整。在此分析美國調整戰略佈局對台灣安全的影響。

白宮將要求尖端晶片製造移到美國

首先，美方原本判斷中國對台動武「劇本」是三棲登陸，速戰速決攻佔台灣本島；認為雙方軍力懸殊，國軍反登陸將失敗，因而要求台灣改打「不對稱作戰」，甚至拒絕傳統武器載台的軍購要求。美軍「第五安全合作旅」也進駐台灣，傳授國軍特種作戰技巧。「全民防衛」的聲音也突然變得很高亢。這因而使得戰略學界出現美國要將台灣「烏克蘭化」的質疑。

「環台軍演」後的觀點，則多認為將採取封鎖。8月下旬，美國《紐約時報》即有專文分析，認為北京會嘗試採取全面封鎖策略，用軍艦和軍機圍堵台灣，在實體、經濟甚至是數位層面上切斷台灣對外聯繫，迫使台灣讓步，或為後續更廣泛的軍事行動鋪路。

封鎖是隔離行動，貨進不去，也不出來。台灣是擔心能源與糧食進不來，國外則關切供應鏈商品出不去。美國因而對尖端晶片依賴台灣產生危機感。

尖端晶片依賴台灣將威脅美國國家安全，這並非現在才開始討論。今年6月，Google前執行董事長施密特（Eric Schmidt）與美國著名國際政治學者艾利森（Graham Allison）聯名投書《華爾街日報》，表示美國尖端晶片完全依賴台灣，將置美國國家安全於險境。白宮接受了這說法。7月20日，商務部長雷蒙多接受CNBC專訪時表示，美國90%的先進晶片從台灣購買，已經造成國安風險。不過當時還沒有急迫感。

解放軍「環台軍演」後情況就不一樣。軍事演習是種戰略對話，解放軍透過演習傳遞給美國的訊息應是：

你們打台灣牌，把台灣烏克蘭化；有沒有想過我不登陸而採封鎖，你們提供給台灣的不對稱作戰武器還有用嗎？沒有台積電的尖端晶片將怎麼辦？

這很嚴重，因為推翻預判劇本，將使所有的因應計畫落空。但關鍵是解放軍要有能力鎖台才行。解放軍有沒有這能力，則需要軍方的專業評估。一個多月後答案出來了。9月19日，美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）接受美國《華爾街日報》專訪時表示，中國海軍規模龐大，已經具備封鎖台灣的能力。既然美軍認證解放軍有能力鎖台，那麼尖端晶片的危機感就急迫起來。

9月22日，財政部長葉倫出席《大西洋月刊》年度活動時明確指出，台灣成為全球先進半導體唯一來源，對美國國家安全構成風險。她還表示：「美國和其他國家需要安全和可靠的半導體供應鏈」。9月30日，雷蒙多在大西洋理事會舉辦的對話中講得更白。她說：尖端晶片技術必須在美國，但現在不是，是在台灣。請注意，她說的是「必須」。這表示白宮已有共識，決心要將尖端晶片技術移轉到美國。

美國作為當代霸權，為防範未然，對安全威脅的排除非常在意，不達目的絕不終止。例如最近遭破壞的北溪天然氣管，美國很早就認定北溪管線威脅北約安全，多次要求取消，但德國在梅克爾主政下仍繼續建設，直至完成。美國《2020財年國防授權法案》因此對參與北溪2號的企業與個人實施制裁，包括俄國與德國人。今年2月，拜登在記者會上還明確表示：如果俄羅斯入侵烏克蘭，將結束北溪2號管線。而現在，北溪管線終於被結束了。

這並非指控美國是「北溪案」的兇手，而是強調美國既然認定北溪管線是安全威脅，就會努力排除，即便這次不被俄羅斯、美國、或其他團體破壞，未來還是會努力結束它。

因此，美國會尋求將台灣的尖端晶片技術轉移到美國或其他可靠的盟邦，過程可能漫長，但不要懷疑美國決心。對台灣來說，同樣基於防範未然，此時就必須思考少了「護國神山」保護的台灣，將如何確保安全？坐領高薪的國安高層不能將這個問題留給下屆政府，無論是否政黨輪替。

台灣將變成龐大武器庫

尖端晶片是經濟戰、科技戰議題，屬於最高層次的國家「大戰略」部分，在低一層的軍事戰略上，美方同樣也回應解放軍的「環台軍演」，不過他們並沒有放棄解放軍攻佔台灣的劇本，只是加上封鎖的部分。

日前《紐約時報》標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的報導，引述現任和前任官員的說法，指中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；在研究解放軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。

這構想爭議的是，對解放軍的動武想定過於一廂情願。封島雖然有可能是前奏，但也可能是主調。如果解放軍圍而不攻，切斷台灣糧食與能源的補給，再多不對稱作戰的武器庫存，能抵得住人民的飢餓嗎？中國古代的長平之戰，秦軍如何獲勝？靠斷糧。國共戰爭的長春圍城，也是如此。

美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）雖曾很有信心的表示，如果中國對台灣實施海上封鎖，美國及盟國有能力打破。這話只講對一半。如果只是要運送特定武器裝備或運走身分特殊的少數人士，憑藉美軍精良的核潛艇部隊，從深邃的東海岸潛入，當然不成問題；但要民間船團願意運送大量的糧食或天然氣等能源到台灣，就問題重重。

因為運輸保險不保兵險。船團進入封鎖地區，貨船如沉沒或LNG船變成超大火球，船主須自己吸收損失。要民間船團願意配合冒這風險，政府付出的代價將不輕。美軍護衛艦隊如果帶領船團強行突破封鎖，那就要賭解放軍會不會或敢不敢開火。解放軍會想和美軍打仗嗎？

雖然某些「美軍無敵」論者可能不同意，但合理的答案恐怕是肯定的。解放軍進步快速，與美軍實力愈來愈接近，美軍自己都講出2027這關鍵年。解放軍不打沒把握的仗，只要動手，一定是準備好。

只要準備好，開打的戰略邏輯就非常清楚：要解決台灣問題，即便成功登陸佔領台灣，也還是要和美軍打一場，無論場內或場外；那何不直接打美軍？只要擊敗美軍，台灣問題自然解決。解放軍戰略傳統，除了「阻援打點」，還有個「圍點打援」。反介入/區域拒止（A2/AD）概念是「阻援打點」，那「圍點打援」呢？

軍事學者都知道，解放軍的建軍，例如航空母艦、飛彈潛艦、055大驅、殲20、轟20…，都是衝著美軍而不是國軍來的，解放軍假想敵已經從國軍升級為美軍。但美軍在台海戰爭想定上仍多從解放軍A2/AD切入，很少提出解放軍以台灣為餌，挑戰美軍的劇本。這如果不是基於認知戰或心理戰，避免引起不必要聯想，就是風險很大的判斷失誤。

事實上，以解放軍傳承《孫子》「能示之不能，用示之不用」的戰略文化，未來台海戰役，解放軍採取「圍點打援」的機率，可能高於「阻援打點」。封鎖台灣，就是引誘美軍入殼的餌。美軍上當，那就是美中大戰，台灣或許能避開戰火；如不上當，台灣就要有被長期封鎖的準備。

因此，國安高層與國防智庫的專家們，當美方要求台灣建造大量能抗轟炸的碉堡型武器庫時，應該更要計算，台灣的糧食、天然氣、汽油…庫存，到底能撐幾天？有沒有擴建糧倉或油庫的需要？核電要不要重啟？作好戰爭準備，除了延長兵役外，是不是要呼籲人民「藏糧於民」？國安官員不能只追隨美方步調，還應有更前瞻的思考，否則就應了中國古書的評價：肉食者鄙，未能遠謀。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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