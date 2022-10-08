前總統馬英九提出對今年國慶大典「兩個呼籲」。呼籲蔡英文總統釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，而非兩個國家。呼籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱。

可以預料，馬的第一個呼籲，不啻是對牛彈琴。倒是第二個呼籲，讓人產生無限的想像「空間」。

馬的第二個呼籲是指憲法未修正，中華民國的國名並未改為「台灣」，但今年國慶主視覺系統只見「Taiwan National Day」，不見「Republic of China National Day」，擺明了偷渡「台灣獨立」創造的想像空間。

儘管如此，馬在聲明中，仍表示將會出席國慶大會。那麼，馬的出席是否意味著他默許民進黨這樣的違憲舉動呢？或者，他應該帶著「Under Protest」（抗議中）的牌子進場？會場的維安人員會允許他舉抗議牌進場嗎？維安人員制止，馬應該抗爭到底，還是現場舉行國際記者會，高調離場？

既然國慶大會主視覺系統文字涉及違憲，且主辦單位不願修正。那麼，國慶前或國慶當天，有護憲人士組隊前往毀損、衝撞視覺系統，如牌樓、觀禮台等設施，警方及維安單位如何處置？檢調單位如何處置？毀損衝撞違憲設施，是為護憲，有罪嗎？類似行為，是毀損公物？還是屬於言論自由範圍？

國慶當天，若有護憲團體糾集眾人高舉中華民國青天白日滿地紅的國旗，高舉中英文中華民國國慶標語，試圖衝破警方封鎖線，進入會場，是否違法？如果，如是作為違法，如何解釋政府公然違憲？國家慶典，普天同慶，為何高舉中華民國國旗和國號的民眾不能參與活動，普天同慶？也不能享有表達言論的自由？

愚昧無知的人不明白，真心為惡的人喚不醒。容我呼籲馬英九先生和所有珍愛中華民國、反對台獨、嚮往兩岸和平的人士，拒絕出席民進黨偷渡台獨的國慶大會！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※