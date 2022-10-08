現代社會的資訊透過網路流通，想要不留下任何足跡幾乎是不可能。有些時候就算是非正當手段、檯面下由「吹哨者」爆料出來的私人訊息，如果內容乘載的資訊相當關鍵，就會對正在發生的事件帶來重大影響，讓當事人想不面對都難。

就比如一波三折的馬斯克購併推特一案，最新消息是原本宣稱不買推特的馬斯克，改口稱願以原先的440億美元繼續執行購併案。而這其中的部分關鍵，就與推特律師一個月前在聽證會上公開的馬斯克私人信件有關。在該封信件中，馬斯克對融資銀行摩根史坦利主管表示，購併案的融資可以先暫緩，因為「如果第三次世界大戰爆發，買推特就沒有意義了。」

說來也巧，美國前總統川普日前還說，下一個會引發第三次世界大戰的地方不是台灣就是烏克蘭，只不過馬斯克當時想到的是俄烏戰爭和烏克蘭，不是台灣。總之，由於馬斯克寄這封信的時間，早於他對外表示不買推特是因為推特不處理假帳號和殭屍帳號問題，所以推特律師才會認為馬斯克指責推特的帳號問題是假，反悔不想買才是真。最後演不下去的馬斯克，才只好宣布要繼續推動推特的收購。

同理，就是因為有吹哨者公布裴偉在股東會上，自己說出透過蔡英文、蘇貞昌施壓NCC的錄音檔，裴偉與府院的關係才會無所遁形。而事後當原本說自己只是膨風的裴偉，改口稱錄音內容是私人談話，遭到竊錄要提告，也就等於坐實了自己確實說過這番話、他真的可以直達天聽的事實。馬斯克的情況還算民事案件，被爆料以後就摸摸鼻子去履行收購合約，而裴偉這個恐怕還涉及刑事責任的爆料，又該怎麼負起責任？檢調單位真的不需要再往上調查NCC、蔡英文還有蘇貞昌嗎？

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