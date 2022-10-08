49年前的10月6日下午，埃及、敘利亞同時對以色列發動猛烈的南北夾擊。在南面，埃及出動了240架飛機炸射，10萬大軍沿蘇伊士運河全面東渡；在北面，敘利亞的1000門大炮轟炸戈蘭高地以軍陣地，並出動1500輛坦克全面挺進，開啟了著名的10月戰爭序幕。

戰爭爆發這一天正是猶太人的贖罪日，是每年最神聖的1天，要禁食、反省、禱告，並且每一個人都應留在家中，在這一天軍事方面必然鬆懈。當天也正好是回教的齋戒日，以色列不會預料在這一天會發生戰爭，況且以色列正在進行國會選舉，執政的勞工黨對邊界的安全與平靜自豪，在選舉中大肆渲染，造成了和平的假象。

埃及總統沙達特為了要達到奇襲效果，令敵人措手不及，戰前採取了一些欺敵的做法，例如不斷地宣稱要恢復失土並調動軍隊，但最後都不了了之，喊多了狼來了，以色列的戰備也有所鬆懈。又如埃及散播以色列可能進攻的假消息，以便在邊界理所當然的增兵。

戰爭的爆發令以色列及美國都感到意外，後來以色列國防部長戴陽及美國新任國務卿季辛吉在他們的回憶錄中都承認犯了判斷的錯誤。主因是不了解沙達特的意圖與意志，也錯估了埃及的軍事力量，以為埃及軍事實力遠不如以色列，故不敢輕易冒險發動戰爭。以色列在1967年六日戰爭以後高估自己的軍事力量足以達到嚇阻的效果。

季辛吉表示，戰前情報所顯示的事實並沒有錯，但情報機構傾向於把對事實的解釋納入已有的既存概念之中，使之與預期一致；正由於他們不預期有戰爭發生，即使情報顯示出戰爭的跡象，也容易被忽略，因而產生意外之感。

以色列情報單位六日察覺阿拉伯國家的動向但未先發制人，因為美國堅決反對。季辛吉告誡以色列總理梅爾夫人讓阿拉伯國家先發動攻擊，忍受第一波的攻擊之後再行反擊，在這樣的情況之下美國才便於施加援手。 梅爾夫人在極大的壓力下勉強接受。

埃及軍隊的表現超過以往，但最高當局所決定的戰略有問題，沙達特只準備打一場有限度的戰爭，希望在運河東岸鞏固一片陣地之後，等待美蘇兩國的干預，利用戰爭來進行政治上的討價還價。戰爭開打之後美國以空運方式大量提供以色列各種武器，而蘇聯給埃及的援助卻遲遲未能兌現。沙達特不得已只好要求聯合國安全理事會派遣ㄧ支國際部隊來維和，暫時化解危機。

贖罪日戰爭改變了美國對中東政策的若干假定，即以色列的軍事優勢不見得能夠帶來中東地區的穩定，而美、蘇的和解也不會減少地區性的衝突。戰後，沙達特了解到俄羅斯只能夠提供有限的援助，惟有美國才能夠協助收回被以色列佔領的失土，乃轉而採取親美的路線。這一步改變了中東地緣政治的結構，為中東地區的和平帶來一線曙光。

俄烏戰爭仍在繼續之中，而台海危機的「新常態」已然形成，49年前這一場戰爭有很多值得我們深入研究的地方，譬如決策者的眼光、情報判斷、戰略與軍事部署、心理戰、認知戰、外交斡旋、友邦的誠信等。總而言之，軍事衝突的政治面是我們國安團隊要加強研究的課題。

（作者為前駐以色列特任大使）

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