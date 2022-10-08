第77屆聯合國大會進行了將近一個月，美國、法國、日本，韓國等各國領導人不辭辛勞前往出席，藉機表達對國際重大議題的意見，並提高自己的國內、國際聲望。

今年最熱門的議題包括新冠肺炎、氣候變遷、糧食危機、能源短缺、通貨膨脹等，當然重中之重還是俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭以及後續的問題。很多的國家對於聯合國在俄烏戰爭中能夠扮演的角色感到失望，牽連到安全理事會的改革與運作

鑒於聯合國安理會不但未能維持國際社會的安全，反而任由一個常任理事國對另一個會員國發動戰爭，日本首相岸田文雄在大會中指出，聯合國憲章及其代表的理想已陷於危險境地，他對聯合國「巨大的失能」感到十分失望，認為改革的第一步就要針對安理會的運作，尤其5個常任理事國擁有否決權使得對他們不利的決議都無法通過。法國總統馬克宏發表了長篇的演講，頗有歷史的深度，他提醒「世界走向了永久衝突的時代，主權與安全由武力，軍事力量的大小來決定」。他建議立即展開安理會的改革使之更具有代表性，其中之一是增加常任理事國的名額。

國際社會改革安理會的呼籲已經持續多年，但仍然原地打轉，主要原因是5個常任理事國不願意放棄他們這種特別的地位與權力。他們在國際社會中的發言權很大，而且他們都是擁有核子武器的大國。根據統計，到目前為止俄羅斯動用了122次否決權，最近一次是對今年9月30號聯合國譴責俄羅斯併吞部分烏克蘭領土的決議。此外，美國動用82次，英國29次，法國16次，中國17次。中華民國還是常任理事國的時候只使用過1次，那是1955年12月否決了蒙古加入聯合國的案子。 所有的否決案中1/4使用在入聯申請。

很多國家認為安理會的否決權不民主，例如美國多次為以色列動用否決權，甚至聯合國對俄羅斯占領克里米亞的譴責案也遭到侵略者俄羅斯的否決。認為否決權的設計已經過時的批評也不在少數；聯合國已經從1945年成立時候的50多國到現在193國，很多國家例如日本、德國、巴西、印度等在國際間各具影響力， 他們也覺得應該躋身常任理事國。但是要修改聯合國憲章談何容易，這樣的議案如果要通過必須2/3成員國的同意，這還得包括5個安理會常任理事國。如此緣木求魚之舉，其結果注定徒勞無功。

台灣申請重返聯合國沒有人會反對，更沒有人甘冒大不諱反對，有些人每年敲鑼打鼓嗆聲入聯，就由他們去吧，不過我們最好還是面對現實吧！

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