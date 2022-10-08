《紐約時報》日前報導，美國在看到8月4日中國大陸封鎖台海演習後，準備將台灣建成龐大軍火庫，成為「刺蝟之島」，讓台灣能撐到美國介入，從大型軍武系統軍購，改以更多較小型且機動性更強的武器代之。

美國總統拜登上任短短不及兩年，4次對外表態，如若中共犯臺，美國將會出兵防衛臺灣，美國防部長奧斯汀也在美國有線電視新聞網專訪中被問到這件事時表示「拜登向來言行一致，拜登在回應假設性問題時答案很清楚」，並表示美軍已做好準備來看，可以證明這項紐時報導應該屬實。

裴洛西訪台到拜登總統表態出兵防衛，從《台灣關係法》中防禦性對台軍購，到「台灣政策法」65億美元的無償軍援，可以看出美國與中國的博弈，愈來愈焦躁不安，失去耐心，對中國大國的崛起，深覺此時不予破解，不打台灣牌，全力押寶，更待何時？從中蘇與美國為首的西方世界博弈看來，造成全球目前的格局，一如我國周朝戰國時期，合縱連橫，爾虞我詐。

戰國策《齊攻宋》篇：齊攻宋，宋臧子索救於荊，荊王大說，許救甚勤，臧子憂而返，其御曰：索救而得，有憂色和也？ 臧子曰，宋小而齊大，夫救於小宋而惡於大齊，此王之所憂也！而荊王說甚，必以堅我，我堅而齊弊，荊之利也。臧子乃歸，齊王果攻，拔宋五城，而荊王不至。

翻譯成白話，齊國攻宋國，宋使者臧子，奉命去荊國求救，荊王很高興，立即保證承諾出兵救宋，甚於臧子勸救。臧子憂慮而返，他的車伕問：「求救而得，還有憂色，為何？ 」，臧子告訴他：「宋小國而齊大國，救於小國宋，而得罪於大國齊，應該是荊王之所擔憂考慮的，然而荊王卻毫不考慮，高興清楚地立即答應要挺宋，目的「必以堅我。我堅而齊弊，荊之利也」。臧子回國後，齊王果攻送，拔宋五城，而荊王沒有派兵。今天美國答應如此爽快，要將我成為巨大軍火庫，目的不就是「堅我而陸弊，美之利也」？

台灣透過公關公司關係，一再砸錢，經美國國會民意機關，影響美國政策，有如宋派出使者臧子「索救於荊」，蔡政府「索救於美」，而美國拜登總統如此慷慨，也一再承諾出兵，會不會如「荊王援宋」援台？目的只是一如「堅宋弊齊」來「堅台弊陸」？

台灣政策法中，美國無償援助從45億加到65億，是美國仁心大發？其協助我從重武器，轉換成打巷戰的輕兵器，目的是真的要等美國大兵來到台灣？協助台灣？那就是太天真一廂情願，美國是沒有白吃的午餐，屆時恐類似「齊王果攻，拔宋五城，而荊王不至」，中共犯台，拜登的「美軍不至」，讓台灣成廢墟，作為拖垮大陸的陷阱，讓美國繼續做世界一把手，可憐的是台灣年輕人，為美國及台灣一些政客送出寶貴的生命，實在不值。

（作者為自由撰稿者）

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