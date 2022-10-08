對中美關係有識之士來說，台灣問題似乎一直是一種無奈。如果說43年前的《台灣關係法》是一種「遺憾的無奈」，那麼今年秋天有可能通過的《台灣政策法》則是一個「危險的無奈」。

「一個中國」一直是美國的權宜之計，台灣問題始終是美國遏制中國的一張牌。儘管白宮方面一再聲稱美國堅持「一個中國」，但美國堅持的是「一個中國」的政策，而不是我們所理解的「一個中國」的原則。原則是穩定的，是應該要始終恪守的，但政策卻是靈活的，是視情而定的。回顧中美關係史可以發現，美國的「一個中國」政策內涵是有彈性的，是由美國政府根據中美關係的發展狀況，從美國遏制中國的戰略需要而不斷調整變化的。

中美建交伊始就是如此，《台灣關係法》就是把「一個中國」從「原則」弱化為「政策」的第一步，這為後來美國視情而定「一個中國」的內涵開了惡劣先例。但為了當時難得的中美關係合作大局，中美雙方有識之士只能遺憾地接受這個無奈。43年過去了，在中美雙方有識之士的努力下，美國的「一個中國」政策基本保持穩定。但近幾年以來，尤其是新冠疫情爆發以來，美國對華政策從「惡化」到「癲化」（非理性的惡化）。「一個中國」政策也開始面臨空前嚴峻挑戰，其核心內涵不斷被弱化。而《台灣政策法》如果通過，就表明美國徹底抽空了「一個中國」的內涵，而僅把它停留在言不由衷的外交辭令表層。這無疑將觸碰中美關係的中方紅線，是非常危險的改變現狀行為。中美雙方有識之士必須正視這個巨大的危險。

我認為美國方面不是不知道台灣問題的危險性，只是因為隨著中國的快速崛起，尤其是疫情以來中國國力增長的再次「被加快」，美國遏制中國的傳統老牌──人權牌（如香港問題、新疆問題）、貿易問題牌、南海問題牌等，都已無法有效讓日益強大的中國產生「痛感」了。所以他們只能無奈地打台灣牌。應該說，美國打台灣這張牌是可以打疼中國，但卻是非常危險的，因為中國必定反擊，而且是不計代價的反擊。

美國反華勢力之所以如此活躍，關鍵是他們可以從操弄台灣問題中獲得政治收益。要減少這種態勢，就必須創造條件，要讓這些反華政客從隔岸觀火中，引火焚身，玩火自焚。同時，要讓台灣島內民眾看到，配合美方玩火，最後受害的是台灣自己。有人說，美國想把台灣問題烏克蘭化，我倒是不當心，我相信台灣民眾是很現實、很明智的，他們應該很容易看到烏克蘭才是這次俄烏衝突的最大受害方，如果台灣問題烏克蘭化，那麼最大的受害方是台灣自己。

（本文作者為大陸華僑大學國際關係學院教授）

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