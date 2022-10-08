近期英文主流媒體釋出兩則涉及台灣安危的重要訊息，卻被喧囂的選舉口水淹沒：一則是《紐約時報》刊登題為「美國欲將台灣變成巨大武器庫」文章，另一則是《泰晤士報》採訪經濟部次長陳正祺稱台灣正儲備關鍵物資以因應台海衝突。一旦「武器庫」和「第一擊」變成台海情勢關鍵詞，那就意味著戰爭真的離台灣不遠了！

台灣政策法成開戰藉口

如果說媒體的公開示警，或許還有特定勢力帶風向的成分，那麼備受蔡總統敬重的台積電創辦人張忠謀，現身國安會前祕書長蘇起美中台關係的演講，就更具指標意義。蘇起在演講中預測，未來5到10年是大陸攻台機會之窗，直言《台灣政策法》是開戰最好藉口，並認為美中談判才是避免台海衝突的唯一方法，但他對談判並不樂觀。

蘇起的論斷絕非信口開河，而是基於對美官方、軍方和智庫文獻的客觀梳理，張忠謀對台海前景的高度擔憂也絕非臨時起意，而是他與裴洛西餐敘、以及近年參加APEC峰會的親身觀察。柯文哲曾講過一句話，大意是未來將不存在所謂「兩岸關係」，只有美中架構下的「台灣問題」，如今不幸言中。當美中都把台灣視為問題，台灣卻始終自我感覺良好，從不把自己視為問題，也就永遠找不到解方。

很顯然，台灣面臨的最大問題就是：戰爭真的要來了，怎麼辦？相信正常人都知曉答案：避戰是上策、備戰是良策。真正要落實卻很難，這是因為避戰、備戰講起來太輕鬆，但根本問題並未釐清，我們究竟為何而戰？為誰而戰？到底是誰在策動戰爭？這才是如今國人難有共識、戰爭被異化為選舉操作的本質。因此，台灣真正要避戰謀和，必須要走出三大困境。

第一大困境，開啟台海戰端的按鈕掌握在美國人手中。以8月裴洛西來台為例，事先傳出蔡政府曾向裴洛西傳達婉拒之意，但最終無濟於事，即便綠營內部也有不否認台灣這次「贏了面子、輸了裡子」的聲音。這就牽扯到一個重要問題：當美國人「硬塞」給我們不想要的東西時，我們有討價還價的能力嗎？至少蔡政府給出的答案是否定的。

北京的和統路線並未改變，但以武遏獨的軍事選項始終保留。蔡政府固然不會修改憲法、兩岸條例中的「一國兩區」定位，公投台獨更不符現實，台灣自己不會製造法理台獨的問題，但美國《台灣政策法》等同於在國際空間層面將法理台獨變為現實，連拜登政府都表達了擔憂。換言之，如果美國國會用《台灣政策法》幫台灣宣布獨立、把兩岸推向戰爭，蔡政府能做什麼呢？

用選票下架好戰民進黨

第二大困境，台灣人民身處險境而完全不自知。「國安危機」4個字早已經聽出老繭，但深陷危機而不自知，才是最真實的國安危機。再以今年8月中共軍演為例，雖然共艦士兵遙望蘇澳的照片最終被鑒定為「認知作戰」，但不可否認，解放軍公布的演習範圍踏進我12浬領海，共艦抵近我24浬鄰接區。日方情資亦顯示8月軍演以後共艦已盤踞蘇澳外海「常駐」。蔡政府剛上任時大陸學者鼓吹的「圍而不打的北平模式」，已經上演了。

國防部長邱國正日前透露，我方已調整「第一擊」定義，只要共軍航空器飛入領空就算，一定會反制。邱部長應講清楚，此次調整是國軍自行決定嗎？民進黨國安高層有多少影響？美方有多少影響？如果真是這樣，那中共的「圍」和「打」也只剩一線之間了。台灣的老百姓有幾個想要上戰場？有幾個能接受家破人亡？

第三大困境，台灣社會對民進黨政府把台灣推向戰爭的行為束手無策。如今蔡政府將台灣安危所託非人，任由國際政客拿台灣作秀、當提款機。這本應是民意授權下政府任內的合法外交權力，卻淪為台灣人民無力阻止的憲政危機。台灣的自由言論空間已經被蠶食，所幸還有選舉沒被沒收，用選票下架民進黨還存有可能。如果台灣人民覺醒過來決定救自己、救台灣，那就先從突破這一重困境開始吧！