由於台海危機驟增，全球首富、美國電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克接受媒體訪問時宣稱，台海衝突無法避免，他建議把台灣變成「中國大陸的一個特別行政區」。此話一出，立即戳破一堆台灣人的玻璃心，大罵他是「中共同路人」、「賣台方案」，藍綠政治人物還揚言要抵制特斯拉。

馬斯克愛放炮是有名的，之前他還建議烏克蘭永遠割讓克里米亞給俄羅斯，烏克蘭採取中立國策，這個餿點子遭到澤倫斯基的痛斥。他不只是對國際政治亂放炮，連做生意都是一夕數變，購買推特的一波三折就是例子。說明他「有錢就可以任性」的作派。

這次對於「台灣特別行政區」的建議也是，只不過是蹭台海風雲的熱鬧，發驚人之語，搏一下版面而已，不想卻引來台灣人玻璃心碎一地。更何況他的特斯拉生產量有一半出自上海，他有理由去跟自己的事業過不去嗎？

其實，特別行政區的說法一點也不新鮮。兩岸針對各式各樣的統合意見還曾少過嗎？聯邦制、邦聯制、一國兩制、一中三憲、大中華A還差這「特別行政區」？馬英九說，「他是一國兩制，我們無法接受」，一國兩制至少台灣還保有現行體制，他這比一國兩制還矮化，跟香港差不多，哪個台灣人會接受？

既然不能接受又何必在意他說什麼，更何況他說了，兩岸就必須照他的模式來進行談判嗎？台灣人真是太脆弱又太沒自信了，隨便撩撥一下就滿地打滾。針對此事，倒是柯文哲比較淡定，心態也比較健康，他說「他講他的，我們做我們的」。馬斯克還是馬克斯，誰在乎？