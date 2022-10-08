俄烏戰爭尚未結束，但遲早會打完，所以不妨推測一下戰爭結束後的世局，尤其是中國形勢。

這場戰爭表面上涉及的是俄、烏，擴大看是俄、歐、美；但衝擊卻覆蓋全球，對已進入新大爭之世的中美爭鋒，明顯地將產生結構性的影響。可以分別從經濟、地緣戰略、國際政治等三個角度觀察研判。

先看經濟。這場戰爭說到底是美國為紓解其經濟危機而炮製的，經過連續十幾年的量化寬鬆，美國早已培養出了一個資產大泡沫，所幸物價維持穩定，直到去年4月， CPI一舉突破了2%的目標超過了4%，此後月月攀升，至年底已於6%。

眼看形勢嚴重，必須以快速及大幅升息對付，卻又擔心會刺激泡沫釀成金融危機，除非能即時引入大量外資給金融市場托底，這就想到了慣伎「薅羊毛」，對象主要是歐洲。美國慫恿澤倫斯基加入北約，刺激了俄羅斯發動一場特別軍事行動。

結果一如美國所料，大量資金因戰亂而流向美國；但也有所料不及之處，歐洲資金除了流向美國，有相當部分也流向了中國，其中更包括了許多高科技企業；更意外的是，一向對所有國家一招斃命的SWIFT，對俄羅斯無效。由此產生的連鎖效應是對中國當然更無效，以及全球範圍內開始興起了「去美元化」風潮，毫無疑問，對美元霸權這些都是沉重的打擊。

在地緣戰略方面，關鍵是源自於俄羅斯的處境與變化。俄烏之戰暴露俄國常規軍力的不足，及由此折射的財力困窘，北溪管道被炸，俄國僅剩的主要財源天然氣只能輸往需求殷切的中國，條件只能低不能高。一個國力弱化卻不崩解的俄羅斯最有利於中國的崛興，中俄雙方9月15日已就俄國經蒙古至中國的西伯利亞2號天然氣管，達成協議。

俄羅斯在其遠東地區、蒙古國及中亞對中國的戒心也不得「被迫」放低，不久前，也終於「允許」了中亞國家與中國開建「中吉烏鐵路」，此路非僅是一帶一路核心工程，日後第二階段還可以從烏國聯通阿富汗、伊朗出印度洋。與此同時，長期以來受俄國影響或控制的國家，除蒙古、中亞5國外還有白俄及高加索地區，也都將逐漸擺脫俄國而與中國接近，對俄國這是無奈的選擇，否則進入這些地區的就是美國了。

從全球地緣戰略的大格局看，所有以上的形勢發展，都有利於將一個原本抽象的「世界島」一步步推動落實變成現實，最終體現在陸權與海權的世紀翻轉之上。

最後，看國際政治。近些年來，美國在國際間的言行，充分暴露了他粗暴、蠻橫、霸道的本質，從斯諾登維基解密到監聽梅克爾到各處和平演變再到北溪管道被炸疑雲，所有一切，與中國形成極大反差；俄烏戰爭更讓作為盟友的歐洲也成了服務美國利益的犧牲品；中國主導的「上合組織」不斷擴容，排隊等候加入的國家數以十計，也正在釋放出世界期待新國際秩序的微妙訊息。如果，我是說如果，俄烏終戰最後是由中國來促和停戰，簽訂協議，並進行維和的話，那就正為「百年未有之大變局」增添了精彩的註腳了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）