日前《紐約時報》以〈美國欲將台灣變成巨大武器庫〉為題，引述前任和現任美國官員指出，共軍若試圖侵台可能首先會實施封鎖，因此即使美國決定出兵，台灣自身也需擁有充足武器抵禦，以支撐到美方或其他國家介入。此外，台灣不像烏克蘭有接壤鄰國的陸路，要運補武器更不容易。美國官員需要研究該如何將武器運補至台灣，且讓美中直接衝突的可能性降至最小。

巴爾幹半島素有「歐洲火藥庫」之稱，原因是該半島位於東南歐的重要位置，是歐洲大陸通向近東的橋樑，同時也控制著黑海與地中海的通道；而地中海又位於亞、歐、非三洲之間，沿岸有許多重要港口，因此成為兵家必爭之地，在歷史上也造成許多衝突。然而，如今附近國家如克羅埃西亞、希臘等國已成為觀光勝地。

巴爾幹半島已從「歐洲火藥庫」變成「觀光勝地」，而台灣可能會從「觀光勝地」變成「亞洲武器庫」；雖然兩地的歷史背景與形成因素並不相同，但兩者均係「危險境地」是毫無疑問的。然而將台灣打造成「亞洲武器庫」是在美國的推波助瀾，以及民進黨政府的「抗中、仇中」政策之下所造成。未來以「武器庫」著稱的台灣，還會有觀光客及投資者來「自投羅網」找死嗎？

大約20年前，美國「中情局」對亞太地區戰略情勢的評估，認為有「四大潛在衝突點」，依其危險性分別是朝鮮半島、南中國海、克什米爾及台灣海峽；其中「克什米爾問題」係因印度與巴基斯坦的邊境衝突所造成，其後透過雙方領導人的多次會談協商，已使緊張情勢趨緩。其他三個衝突點雖然都還存在，台灣海峽卻已躍居首位。

8月初美眾議長裴洛西訪台後所引發的台海危機，許多台灣人民擔心兩岸爆發戰爭；於是有些人開始儲備飲水和糧食，管區警員也前往各住宅區指引空襲時的避難場所，大有戰爭一觸即發的恐懼感。於是許多人在網路上討論，慶幸住家附近沒有軍用機場、港口、雷達站、飛彈基地或發電廠等等，最有可能首先被飛彈攻擊的目標。一旦台灣成為武器庫，豈不等於人人身上都綁上了炸彈？

試問當過去在國民黨執政時期，一輛輛遊覽車載滿了大陸觀光客，各所大專院校校園四處可見大陸短期交換及進修學位學生，當時沒有人會想到兩岸會發生戰爭。如今此情此景已不復存在，也讓共軍武力侵台減少了一層考慮因素。眾所皆知，兩岸一旦開戰，美國是最大的受益者，死傷的卻是兩岸人民。

年底九合一選舉出現了前所未有的怪事，幾個獨派團體發起「捍衛台灣絕不投降承諾書」，要求參選人簽署；尤其是「台灣基進」的9縣市24名候選人都已簽署，並自稱各個都是「頑固台獨分子」。殊不知這種義和團式的「抗中保台」，正凸顯了該黨的幼稚與無知，如果用柯文哲常說的「管你去死」來回應，倒是十分貼切，畢竟「台獨」就是中共武力犯台的第一要素。「投票給要和平的，唾棄要戰爭的」正是年底選舉的金玉良言。

（作者為大學英文講師）