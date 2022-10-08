隨著中華民國雙十國慶日即將到來，前總統馬英九在臉書PO文呼籲，蔡英文總統在國慶日看板，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，台北市長柯文哲也說，不管要怎麼突顯台灣「好歹中華民國要留在上面」。民進黨已經成功將台灣取代中華民國，人民毫無感覺，老外一頭霧水，這與美日等稱呼台灣也不無影響，然而此所帶來的後遺症不可不慎。

首先中華民國目前有14個邦交國，台灣是個地名，不是國家，台灣共和國才是一個國家，但還沒成立；台灣是中華民國的一部分，中華民國不等於台灣，還包括金馬澎湖及憲法所規範之固有疆域之地區。我們常說大陸將台灣福建化、地區化，如今中華民國自貶為台灣，從具有主權之國家變成沒有主權的台灣，蔡政府自以為自己勝利了，成功偷換成中華民國是台灣，殊不知這才是自降國格、自貶身價。

中華民國的範圍要遠遠大於台灣，台灣是中華民國的一部分，這是有憲法及法理的依據，更有歷史的來源。這正是馬英九特別提醒蔡英文，在國慶大會上應闡明《中華民國憲法》，釐清台灣與中國大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，要求國慶籌備委員會亡羊補牢，在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「台灣國慶日」為名稱。

老外搞不清楚中華民國與台灣的關係，但中國大陸可是清清楚楚，大陸認定的中華民國早在1949年中華民國就已被新中國所取代，中華民國已經滅亡了，這種主張和蔡英文目前極力要去中華民國化不謀而合；大陸認定的台灣，是目前他有主權卻無治權及管轄權的台灣省，與大陸其他的22省一樣，都是屬於地方，蔡英文政府大可極力去中華民國化，最後將與大陸的主張一致，蔡英文政府的台灣消滅了中華民國，中華人民共和國順理成章消滅台獨。

反正民進黨已經拿到中央與地方多數的權力，大可透過修憲或制憲的方式來把中華民國送入歷史的灰燼中，正式成立台灣共和國，而不是台灣，看看結果會如何？民進黨去中國化與去中華化也不是第一天了，馬英九及柯文哲的好心提醒，蔡英文和蘇貞昌不聽，不妨拭目以待看看未來的結果。

10月10日是中華民國的國慶，也是中華民國在台灣締造經濟奇蹟、民主成果的見證。蔡政府自己不妨想想，坐領中華民國的名器和薪水，享受中華民國體制下的一切權利，卻拚命搞小動作想偷天換日，最後機關算盡，把自己給玩掉了，也犧牲了台灣人民的權益，有良心嗎？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）