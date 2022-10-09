從9月下旬橫掃美國的佛羅里達州，再向北侵襲南卡羅萊納州和北卡羅萊納州，最後消失於維吉尼亞州的天際。這場被拜登總統稱為，佛州史上最致命的颶風，一度造成180萬戶停電，死亡人數已經超過120人。災情過後，副總統賀錦麗在「女性領導力論壇」（Women's Leadership Forum）指出，「有色族裔和低收入的社區，（通常）是天災受害最嚴重的族群，…災後補助的分配，應該以公平為原則」。

在期中選舉剩下一個月的此時此刻，民主黨對於傳統支持者的同理之心和憂慮之情，溢於言表，並在共和黨長期執政的佛州，引發很大的政治爭議。

目前確定的是，災後的重建，適逢兩黨11月8日激烈競爭的期中選舉，恐怕是曠日費時，至少要到明年初的開春。在佛州提出種族與階級的訴求，當然有全國性的宣示意義。因為，分佈全美各大都會城市的「有色族裔和低收入社區」，是民主黨的超級大票倉。而由於共和黨黨內的民調支持度，能和川普分庭抗禮的，正是現年45歲的佛州州長迪珊德斯（Ronald Dion DeSantis）。儘管是共和黨長期執政的「紅州」，現任副總統前往災區，提出以種族和家庭背景做為天然災害的補助標準，備受爭議的言論，正反映出拜登總統在期中選舉的困境。

佛羅里達州是全美的人口第三大州，超過2,150萬人，以陽光之州，聞名於世。長期以來，共和黨的州長主張低稅負，吸引全美各地的上層社會人士，遷居到這個溫暖的南方大州。根據「真實清楚政治」（RealClear Politics）網站的預估，有28個席次的眾議員，幾乎底定的選區，共和黨有18席，民主黨有7席，還有三個選區競爭激烈，其中有兩個選區共和黨較有贏面，另一個則是民主黨較有贏面。

就人口結構觀之，如果做為美國3.3億人的縮影，佛羅里達州具有參考的價值。白人占比超過63％，拉丁裔占比超過20％，非洲裔占比超過13％，其他族裔約3％。換言之，佛州的拉丁裔人口，超過400萬，非洲裔不到300萬。

副總統賀錦麗指稱的「有色族裔和低收入的社區（天災受害最大）」，2,150萬佛州人口中，符合「有色族裔」，再加上白人的中低階層家庭，則全州人口半數均屬之。事實上，9月底的毀滅性超級颶風伊恩，未必會影響到民主黨的眾議院選情。「真實清楚政治」的預估如果成真，全州28個眾議員選區，選舉結果應該是共和黨20席，民主黨8席。

這次佛羅里達州的災情損失超過500億美元，9月底和10月初前後造訪的賀錦麗和拜登，就算不能挽回民主黨在該州的選情，也因為拜登總統和佛州州長迪珊德斯，同台表達救災不分黨派，各取所需。9月才將50多位拉丁裔的非法移民，以飛機送達民主黨長期執政麻州（眾議員有9個席次）的富人避暑勝地（瑪莎葡萄莊園島），挑戰從聯邦政府到州政府的移民政策，佛州州長迪珊德斯因為災情嚴重，被迫向聯邦政府請求援助。除了博得共和黨反對非法移民傳統支持者的掌聲，譏諷民主黨只希望拉丁裔非法移民入境美國，卻不善盡庇護和照顧的「父母官」職責，就政黨競爭的角度，雖然無可厚非，但就維護人權的角度，並不厚道，且失去他想要競選下任總統的政治高度。

一場期中選舉前的重大天災，像是一面鏡子，讓大家看出兩黨的政治盤算。「救災政治學」在真實的世界裡面，看得到的是：聯邦政府積極協助州政府進行災後重建工程，從中央到地方，行政首長不分黨派的投入救災與整建。看不見的是：一方面，連結起不可以明白說出的「種族」與「階級」（經濟收入與工作職業和教育程度），另一方面，更涉及特定族裔的非法移民，以及他們取得永久居留權或公民權之前與之後，所提供美國南方各州經濟發展的低階勞動人力，快速的人口成長而且支持特定的政黨，乃至於社會治安、幫派犯罪，以及毒品販售和人口販賣的「暗黑產業鏈」。