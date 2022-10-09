疾管署編列明年預算高達845億元，不僅為今年預算187億元的4.5倍，也是史上最高。事實上，國境即將解封，指揮中心都喊出要與病毒共存，明年防疫需要這麼高的花費不無疑問，疾管署甚至大言不慚的說，與今年相比，明年編的預算還比今年少98億元。問題是，一般預算與特別預算各有不同目的及屬性，兩者竟可以這樣相減，疾管署為了掩飾自己不當編列預算，已顧不得魚目混珠、胡言亂語，不覺汗顏。

2020年新冠肺炎疫情發生，政府為了防疫所需編列特別預算一路自600億增加至8400億，其中用於真正防疫僅有2000多億，高達6000多億被用於紓困及振興經濟。10月13日國境將採0+7解封，包括學者均表示指揮中心可以退場，但指揮中心以各種理由拒不退場，甚至搬出沒有指揮中心，疫苗及藥品EUA會失效等荒唐理由，結果遭外界戳破，無非是為了還沒有用完的特別預算，未料，這筆預算還沒用完，疾管署明年又編了一筆845億元，令人咋舌。

疾管署解釋，主要是因為防疫特別預算今年底會用完，加上明年沒有特別預算，為了明年防疫需求，所以才會編這麼多預算。但明年的需求是什麼？疾管署並未提出預估，且細看在845億元當中，防疫物資及藥品徵用即占了276億元，疫苗採購檢驗等也要花到250億元，莫非疾管署是以疫情高峰來做預估，目前新冠肺炎有99%為輕症，且有流感化趨勢，如此高估防疫預算，與指揮中心喊出要與病毒共存，完全背道而馳。

既然新冠肺炎目前未降級加上指揮中心仍一級開設，相關防疫經費即應由特別預算支應，而不是編入一般預算規避便宜了事。另845億元是依照何等疫情規模來估算的？疾管署亦應一併對外說明，這些都是民眾納稅的血汗錢，不是疾管署閉門自己編了就算。

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