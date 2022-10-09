民進黨全面執政後，雙十國慶這6年來已淪為形式上紀念日，行禮如儀的升旗典禮、元首講話、廣場表演活動、夜間國慶焰火，但國慶日真正由來，國人不但逐漸淡忘，也不太在意，任憑綠營操弄，變成每年常態性的口水攻訐日。

國慶日的由來，是1911年10月10日由國父孫中山先生率領發動武昌起義，推翻腐敗的滿清政府，並於次年建國成立中華民國政府，鑑此確切定義為中華民國國慶，並非民進黨政府混淆視聽的台灣國慶，中華民國是國名，台灣是地名，兩者是截然不同的政治概念。

前總統馬英九嚴詞批判蔡政府的國慶文宣屢用Taiwan National Day是非常不恰當的行為，行政院長蘇貞昌駁斥稱其荒唐，不禁讓人又聯想起那個騙完神明騙人民的政客嘴臉，依現行法條，並無任何一字一句闡明「台灣」這個稱號是個主權獨立國家，馬英九的建言著實一點也沒毛病。

歷史不能被遺忘，史書記載乃是鐵一般的事證，但與其為此爭論不休，何不放眼耕耘台灣的未來。我們身處寶島，有著得天獨厚的地理、人文、經貿發展環境，更有著難能可貴的民主進程，總說台灣最美好的風景是人，但經歷過3次政黨輪替的民主國家，不但沒有良性的砥礪進步，反而充斥著爭權奪利的惡性競爭，也難怪國人不再熱衷於這個別具意義的紀念日，只能期盼自立自強，未來的十月再現光輝，而不會再是黯淡無光的黑灰。

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