高雄永安是台灣重要石斑魚的產地，魚塭一望無際，面對此刻石斑魚寒冬，只能望池興嘆！漁民欲哭無淚，又能怎麼辦，大陸宣布禁令以來，漁貨就是賣不出去，大陸是玩真的，不再只是講講而已。現在看來為了「台灣價值」意識型態，支持「抗中保台」，結果淪為「抗中保台」的棋子，這種「民主石斑魚」，只能自己吃好吃滿。

失去廣大的大陸市場，漁民哭天叫地也沒用了！即便民進黨政府不斷進行各種政策補貼，喊著國營企業要大量購買，要公務系統編預算幫忙消化，要民間公司也積極支持，要各大通路幫忙想辦法銷貨，更是讓網軍在網上高喊「愛台灣吃石斑」，用這種口號來試圖化解石斑魚無法賣往大陸市場的困境。但坦白說這些都只是挖東牆補西牆的策略，實際上兩岸關係嚴峻，石斑魚就是沒法銷往大陸市場了。

過去大陸是把台灣當成同胞，大陸同胞願意支持，呈現兩岸「同胞之愛」，用「同胞情」來支持台灣漁貨，認為兩岸一家親，既然是親人有什麼不幫忙的道理，即便大陸物產豐饒，基本上也不缺，但基於兩岸一家親原則，仍是願意積極採購，展現大格局惠台精神，結果綠色漁民把大陸只是當成錢包！不需要感謝任何人，始終認為「政治歸政治，經濟歸經濟，不可混為一談」，更是有人認為，是大陸沒有石斑魚，是大陸市場需要台灣石斑魚，是大陸離不開台灣，台灣太重要了。試問這般的思維，當換位思考時，論誰受得了？

兩岸關係非常嚴峻，民進黨政府始終否認九二共識，並且將其汙名化，甚至搞成支持九二共識就是「賣台」，而國民黨面對九二共識也是飄來飄去，為了想要贏得選票，不再堅定不移捍衛之。當九二共識不再九二共識，兩岸之間缺乏互信的政治基礎，沒辦法再有正式的官方交流渠道，那麼怎麼可能會透過官方渠道來協商石斑魚採購？也就是說，基本上不會再買了！難道綠色漁民繼續要當綠色愚民？過去肚子餓餓挺阿扁，現在肚子餓餓也要挺英文？難道要繼續當民進黨「抗中保台」的棋子？石斑魚寒冬，明天在哪裡？（作者為復旦大學博士候選人）

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