6名跨黨派德國議員近日訪台，沒有引起什麼關注，因為確實也沒啥值得關注的交流議題，除了行禮如儀地讚台北幾句，嗆北京幾句，擺擺姿態拍拍照，毫無實質意義。輿論都沒啥興致談。

對岸其實也懶得「幫忙」炒作，念幾句交差了事，畢竟，幾個民代也玩不出什麼鳥兒來。果真，這些議員一面「嗆中」，一面強調自己不代表德國政府；一面說要與台灣簽自貿協議，一面又澄清說這次不簽協議。

曲線說自己「不算根蔥」，也有點可笑，那你們來幹嘛呢？到台灣純旅遊？還選在家中失火的時候？

說到最近的德國，那是真淒慘，梅克爾離開以後，這個國家的威望直線下墜，危機直線上升，窘態百出。

在俄烏衝突初期，歐洲大團結，始終專注於發展經濟的德國，終於轉向關注防務，西方立刻大做文章，說睡獅被喚醒了。然而，這幾個月德國政界的拙劣表現，簡直讓各方傻眼——很想務實處理危機，卻又始終被迫務虛；明知不能過於反俄，又不得不極端反俄。

這是真正的進退失據，總理蕭茲民調支持度已跌破3成，不滿意度高達6成。這屆政府不但在國內引發不滿，也在歐陸聲名狼籍。

●歐洲「國相食」，德國引眾怒

當人們的目光被烏克蘭近來在軍事上的斬獲吸引時，歐洲其實已進入「國相食」的亂局。

失控的制裁，逼俄羅斯發動能源戰，歐洲哀鴻遍野，為求挺過這次能源凜冬，小國群起要求歐盟為天然氣採購價格設置天花板，想藉由聯合採購對俄國壓價，但德國不願意，理由是限制採購價不會增加供應量。

這理由不能說錯，因為限價確實是昏招，俄羅斯可轉賣其他買家，不會解決歐洲缺天然氣的困境。不過，在議價能力有限的歐洲小國看來，在各方搶購天然氣的環境下，小國很吃虧，大國卻盡可高價狂買，造成歐洲在能源上的極度不平等，而德國是為了這個理由反對聯合採購。

只是，搶購造成的能源價格飆升，與德國企業挺不住的高通膨，尤其是製造業，停工的停工，裁員的裁員，並紛紛動念將工廠移出本土，於是德國政府祭出2000億歐元的補貼救本國企業。

此舉再度引發歐洲國家的強烈抵制，因為補貼會造成另一種不平等，激烈的市場競爭深刻打擊拿不出錢補貼企業的小國，歐盟的共同市場反而變成一場惡夢。

簡單說，德國有錢高價購買能源，致使能源價格飆升，又有錢補貼本土企業，致使市場出現混亂，對於德國的自私，小國簡直氣瘋了。

2000億歐元占德國GDP的5%，是一筆鉅額補貼，只能藉由舉債支付，小國抨擊，為了抑制「歐豬」舉債度日禍延大國，德國一向反對歐盟成員過度舉債，現在德國為自保放鬆歐盟債務規則，是只許州官放火，不許百姓點燈。

歐盟的根本矛盾是，有共同的貨幣政策，但財政政策卻各自獨立，這次德國可說激化了歐盟這根深蒂固的痼疾。

各國的抨擊迫使德國不得不轉向贊成聯合採購天然氣的政策，以求平息眾怒。然而，對歐盟小國而言，這個轉向未免太晚，因為德國已經買滿90%的天然氣，小國們也都已為德國炒作出來的高價買了單。

「國相食」就是這景象，作為全球最大的區域國家聯盟，歐盟展示了什麼叫做不團結，拉幫結派的結構，只有一個超強領導支配其餘成員，才能成立。歐盟內部沒有一個足堪作為大哥的成員，因為現在的全球秩序是單邊秩序，也就是美國秩序。

只要歐盟沒有產生一定程度能制衡美國的國家，歐盟永無可能團結。原本大家以為德國能堪重任，結果梅克爾一走，德國就被發現原來「沒穿褲子」。

美國始終想支配歐洲，卻也因自私而總做不成大哥，這次歐洲能源危機，美國非但不救歐洲，還只想分一杯羹，剝削戰爭利益，啃盟友的人血饅頭。

●美國與挪威發大財

歐洲少了俄羅斯能源輸血，只能全球找替代，而最大受益者不是別人，正是歐盟盟國，美國與挪威，這兩個國家從歐洲危機中獲取暴利，且絲毫不願降價幫忙盟友，讓歐盟怒火中燒。

「聯合採購」只針對俄羅斯，並不針對美國與挪威，因此歐盟只能道德勸說「好朋友」降價。問題是，美國的能源產業是民營機構，美國政府若想幫助盟友就得干預市場，若真心想顧全大局逼民營公司就範不是不可能，但拜登政府顯然不想透支自己的政治資產幫忙歐洲。

另一方面，同樣遭受俄烏衝突打擊的挪威，也不想幫助鄰居，因為挪威將能源獲益視為這次受俄烏衝突損傷，理所當然的補償 。

挪威以「憲法要求政府最大限度地提高碳氫化合物租金」為由，拒絕為歐洲降價輸出能源。這憋腳的理由讓歐洲盟友既寒心又憤怒。

不過，產油國組織OPEC+ 間接拋出了救生圈，宣布日減產200萬桶石油，此舉震撼全球，並讓美國暴怒。因為OPEC+減產會提高能源價格，等於為俄羅斯在尋求新買家時，因墊高的價格而不至於減少利潤；但對面臨選舉的美國而言，高油價確保的是民主黨的必然敗選。

此外，歐洲也將受惠於油價飆升，因為美國會因此不得不向歐洲求助，而歐洲也能藉此開採離岸石油（北海油田），這個途徑此前因歐洲減碳政策而逐漸萎縮。

利益結構總是比言詞更有團結功效，唯有美國求助於歐洲，促成「能源團結」的力量才可能更強。挪威也是小國，或許能一時抗拒歐盟要求降價的壓力，但只要美國介入，挪威大概率也得低頭。

●宗教式執念下的歐洲困局與「德國陷阱」

以減碳氣候政策作為最顯著的歐洲政策，理想很豐滿，現實很骨感，完全經受不住俄烏衝突的檢驗。標榜進步價值的歐洲，在光鮮的表象下，深藏宗教式的執念，減碳理想很快地奔向極端，脫離現實，成為一種經不起推敲的意識形態。

現在歐盟雖然有望推出應急政策，得以嘗試聯合採購以減少損害，但這也是兩面刃，它「平均」了歐盟成員之間的落差，卻也抑制了較強成員的發展，最終到底是成就了歐盟的「均富」，亦或是「均貧」，前景完全是模糊的。

無論能源新政效果如何，可以確定的是，它無法解決歐洲結構性問題，與意識形態心魔，因為即便沒有俄烏衝突，歐洲的能源政策本來就是個大困局，德國的暴力廢核，足稱為一個顯例。

事實上，歐洲的能源危機已經醞釀了20年，排斥化石燃料和核能，卻缺乏穩定廉價的替代方案，而隨著電力需求的快速增加，能源供應根本不敷所需，以致價格業已進入上升曲線。

過去十年，歐洲本土天然氣產量減少了一半，導致現在進口天然氣占歐洲消費量的83%，大量仰賴俄羅斯的輸入，卻又漠視俄羅斯在安全問題上的憂慮，最終導致了現在的結果。

非核政策是德國最愚蠢的決策，在綠黨極端減碳的叫囂下，梅克爾別無選擇，只能仰賴俄羅斯供應天然氣，而不是北歐與美國昂貴的來源。也算德國合該遭此劫難，現在這個極端政黨，已是執政聯盟的一員，蕭茲又完全缺乏梅克爾調和鼎鼐的能力，所以才會進退失據。

遭美國「軍管」的德國，經濟就是一切，而能源是支撐經濟的關鍵支柱，一旦能源政策陷入意識形態困境，德國經濟危如累卵。睡醒的雄獅？為今之計，德國只有重新擁抱核能，才談得上「醒」，沒有經濟力量，就沒有擴軍基礎。

在家裡失火的時候，這6名德國議員悠哉訪台，到底能為德國帶回去什麼好處？看起來就是一無所獲，只成就個別政客的虛榮。

因俄烏衝突而受創甚深的德國，現在最開罪不起的就是北京，又有什麼底氣打「台灣牌」？從梅克爾到蕭茲，一天一地，由此可見國家領導人的資質是多麽重要。

慢走不送，請德國議員們顧好家裡的事兒，別來台灣蹭飯了。（作者為自由撰稿人）

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