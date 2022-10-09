美國對台灣當局，又又又一波助攻來了。這不是，台灣正在選舉？選舉不是要賣芒果乾跟民主湯？而芒果乾跟民主湯，又可以互相為用，說起來，是個套餐。「為了維護台灣民主，所以要抵禦中國霸凌侵略！」所以，10月底，民主湯上桌了。

今年3月29日，正巧是台灣早年，為了紀念辛亥革命而制定的青年節。但台灣當然不會紀念這個紀念「推翻滿清」的「中國節日」。辛亥革命可是為了救中國，跟「外除強權，內除國賊」息息相關。嗟！那跟我台灣國有什麼關係？

蔡英文盛大歡迎的，是美國大人，美國「國家民主基金會（NED）會長威爾遜」。這是威爾遜第一次來亞洲。而這一次，是為了提前安排10月底，要跟台灣共同舉辦的「世界民主大會」來的。游錫坤還說，這次會有上百個國家派人來「共襄盛舉」。

NED給自己的標籤是「非營利組織」，跟「非政府組織」，也就是NGO。NGO有多好用，大家都懂。因為要入侵他國，各個地區，最好的掩護，就是「民間」這兩個字。民間企業，跟民間非營利的公益組織，交叉結合就可以打入對方社會肌理。洗腦、顏色革命，變成是對方社會民間自發的顛覆。

為了跟NED對接，台灣也成立了翻版的NED台灣民主基金會。規定官方出錢，配置了表面非官方，實則100%官方的NGO。所以，蔡文在接待威爾遜時，直接說台灣跟NED是長期合作。

NED這個所謂的NGO，神通廣大。蔡英文說威爾遜「不但跟烏克蘭民間團體合作」，跟「瑞典及芬蘭國土防衛組織也有合作關係」。好傢伙，各國軍方、情報體系跟民間團體，靠NED就完美結合了。台灣為烏克蘭出錢出力，橋接的，也是NED，

蔡英文還說，台灣要跟NED學習，進一步強化「全民動員防衛」。「全民動員防衛」是什麼意思？曹興誠支持的「黑熊部隊」，跟美國《台灣政策法》裡，加強台灣民間防衛的路數，都是同一件事。情報、認知作戰、洗腦、動員。

威爾遜則意味深長的說「從立陶宛到烏克蘭，從阿富汗到香港，台灣更展現出全球的民主團結」。是的，台灣是美國全球佈局的橋頭堡。游錫堃見威爾遜時直接說，NED幫助過香港事件跟香港NGO，也誓言台灣「跨黨派維護印太地區穩定發展」的決心。

NED是1983年成立，目的是推動「美國以外地區的民主」，由美國國會撥款，總部就在美國華盛頓。根據的是「民主計畫」。而「民主計畫」，則是美國的國際開發署，跟美國政治基金會的合作協議。這個協議說，咱來成立一個由共和黨跟民主黨共管的NGO，可是讓美國國會給錢。

不但美國國會監督，而且美國國務院跟美國新聞署，也可以管這個民主基金會的各種撥款。民主基金會要幹嘛？除了要促進「民主多元主義文化價值」以外，還要促使「符合美國利益，接受美國援助」的其他團體的「民主發展」。

所以，NED的活動，人家明說了，是要促進「符合美國利益」。在各個地區，各個國家，打入社會各方面，促進美國利益。懂不？還不懂？美商的利益，是不是美國利益？所以要在當地成立NGO，鼓吹美國商品，建立符合美商利益的各種標準。要打入教育、媒體，鼓吹美式價值。還有，美軍利益，是不是美國利益？……

「促進民主多元主義文化價值」，又是怎麼回事呢？來了。什麼是民主？ 符合美國利益，就是民主，才是民主。符合美國利益，才可「多元」。所以，以台灣來說，反中台獨就是NED的工作目標。所以，蔡英文叫做民主，韓國瑜當然就不是民主。2020年大選時，臉書竟然不演了，直接在台灣設立選舉辦公室，大肆下架、打壓支持韓國瑜的粉專。

更早一點，則根本不准洪秀柱選下去。至於真正支持中國統一，反對台獨的人，那就更不要說了。各種打壓的手段，各種扼殺脖子、殲滅。都是NED的活動內容。

當然，培植台獨，更是在台灣的主要內容。台灣現在的一片綠化，NED「功不可沒」。但台獨只是起點。2014年太陽花反服貿的台獨，大舉成功。NED除了單獨在香港花了上千萬美元，培養各種NGO。然後把太陽花推廣到香港，還代訓香港一系列反中港獨運動。台獨就跟港獨徹底結合了。包括讓大批港獨來台灣，拿台灣身分證，來台灣持台獨。

你以為就這樣？NED從2004年到現在，不斷為疆獨提供巨額資金。搞疆獨，當然目標是維吾爾人。所以美國弄了「世界維吾爾人代表大會」維吾爾人權項目、維吾爾運動、維吾爾轉型正義項目等等等等。琳琅滿目啊！跟搞台獨一樣的配方。不是只在外頭搞，而是滲透進入內部。文的武的，各種挑釁分化與暴力。

但是，NED幹的事情可不只這耶。你想想，從1983到現在。剛才寫的，只是台灣香港跟新疆的一點點事兒。人家的宗旨，其實只有一個，就是全球「促進美國利益」。這樣的NED跟台獨，在今年10月底，要搞一個「世界民主大會」。這碗民主湯，真正要做的，就是鞏固美國利益。至於台灣喝下這碗湯，會不會重傷，那，美國管你嗎？（作者為作家）

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