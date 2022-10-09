數十名共和黨議員推出眾院版《台灣政策法》，重提將台灣「指定」為「主要非北約盟友」。（達志影像）

隨著中美博弈的升級，美國近年來在台海問題上動作不斷，引發台海和中美雙邊關係緊張。今年裴洛西訪台及《台灣政策法》的推進可以視作美方切香腸策略的最新步驟，可以預期中國會有較為強烈的反應。但是個人認為《台灣政策法》即使通過，其性質與嚴重性不僅僅取決於法案本身的內容，也取決於中方和美方以及台灣當局的反應和應對，特別是中方的戰略判斷和需求，而這一點又涉及到中美台博弈中的「紅線」問題。

個人愚見， 「紅線」問題有三層意義。首先，所謂「紅線」，暗含底線和不可突破之意，展示了中方對於維護國家主權和領土完整的堅決態度。其次，設置並強調「紅線」的存在有助於大陸在台海問題上佔領道義高點，突出中方是台海乃至中美關係中的防禦方而非挑事者。最後，「紅線」也可以視作中美博弈中的「信號」和規則之爭，中方通過「紅線」作為中美關係的量表，如果美方遵守中國所劃「紅線」，則意味著美方接受了中方在台海的遊戲規則，中方求之不得。

當然，美方顯然不會輕易就範，也通過不斷試探「紅線」來確定中方的戰略意圖，並且向中方表明美國在雙方博弈中的主導地位。實際上美國過去通過一中政策保持戰略模糊相當成功地保持了其在台海問題上超然的規則制定者的地位，但是隨著中國實力的上升，美方才不得不親自下場，利用台海問題作為抓手與中國博弈。

所以從雙方博弈的角度來看，「紅線」其實是可以相當模糊的，可由中美雙方實力對比和戰略判斷來決定是否存在或者是否重要。從中方的角度來看，如果決定採取堅決手段解決台灣問題，佩洛西訪台就可以認為是踩過「紅線」；如果決心未下，那麼不管《台灣政策法》的內容如何，中方都可以解釋為「紅線」尚未逾越；或者雖然「紅線」已破，但中方並不會立即採取斷然行動。這個視角可以解釋為何中方在佩洛西訪台問題上雷聲很大、雨點較小，應該是中方判斷時機未到。

當然，雨點較小也是要下雨的。隨著美國在台灣問題上進一步的試探，可以預見中方也會有應對，不管其具體措施是否符合觀察者的預期。總體而言，中國如果堅定預判「東昇西降」的大趨勢不改變，則更有可能保持戰略定力。實際上，如果把「紅線」看作博弈的一部分，則即便台灣宣佈獨立，大陸亦可維持自身戰略節奏，甚至可以採取宣而不戰以應對國內輿情壓力並等待時機。畢竟台灣島漂不走，在合適的時間以合適的方式統一台灣，其實只要大陸發展的趨勢不被打斷，主動權已經決定性地轉移到了大陸手中。只要大陸不主動放棄，台灣問題說到底只是美國的一張牌。台灣會不會烏克蘭化，光美台說了不算。（作者為美國佐治亞大學國際事務系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※