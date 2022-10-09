美國參議院部分議員利用三權分立的國內政治結構，以推動《台灣關係法》過關的方式繞過白宮和外交部門推進台海戰略清晰化，既是在國內營造政治議題迎戰中期選舉，也是在國際社會塑造有利於己的國際形勢。首先，4年45億美元軍事援助，對內可以塑造議員對華強硬的政治形象，示好軍工產業，在美元指數高企的情況下，為相關就業、資源、訂單提供穩定外部環境；對外完善對台軍售合法化，完善東亞軍售市場，提升第一島鏈代理人軍事能力。其次，嘗試為駐台機構 「正名」、將人事任命等同大使級別的建議，都是意圖觸及中國紅線的舉動，而且可以因為任命週期的存在，成為國內外長期炒作話題。最後，超越小布希政府立場，明確提出台灣「應該像被指定為主要非北約盟友那樣被對待」，就是繼北約框架由西歐向東歐擴展之後，再從日本和韓國南移至台灣海峽，台灣問題烏克蘭化的影子隱約可見。

在裴洛西訪台和大陸軍事行動突破台海中線的背景下，美國參議院外交委員會仍舊推進《台灣政策法》及其修正案，就是想以反覆觸及中國政府紅線的方式，摸索構建新的台海和對華戰略。法案及其語調略顯緩和的修正案本身證明，美方認為中方紅線具有韌性，想用國內動作繃緊韌性而不是直接突破。就其意圖來看，想以台海局勢緊張增加對華戰略砝碼，下限為擾亂中國發展節奏，上限為台灣問題烏克蘭化，目的在於競爭中勝出。

就《台灣政策法》推出的時機來看，裴洛西訪台造成的影響顯然沒有達到美國國會某些議員的預想，因而在繼續試探，尋求擴大影響。對於中國來說，對方的意圖沒有達到，自己的底線也沒有被摸清，恰是值得利用的間隙，可以並行使用戰術和戰略應對。在戰術上，應該極度重視。正如中國駐美大使秦剛8月曾警告，若《台灣政策法》過關，中美關係將面臨瓦解。王毅在9月23日會見布林肯時強調，台灣是中國核心利益中的核心。以嚴重關切的底線準備和表態，繃緊對方的試探神經，緩和己方的紅線韌性，轉移壓力，力爭以不戰而屈人之兵。在戰略上，應該相應輕視。中美競爭，時間在我們一邊，但空間在美國一邊，只有沉著冷靜的不被搞亂發展節奏，才能將時間換為空間，才能讓美國感受到緊迫，忙中出亂。如若美國沒有時間和空間將台灣問題烏克蘭化，兩岸統一便可提上日程。（作者為東北師範大學政法學院副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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