國文教育本被賦予三大使命：語文訓練、文學欣賞及文化涵養。108課綱卻解構了文學與文化脈絡，獨尊閱讀。於是國文考題成了一串落落長的文字，學生得迅速尋找解題的關鍵字，對上正確答案拿到分數。至於義理明白否？不是重點。從政治面解讀此事，其實是種從教育著手，去文化脈絡，去道德底線，洗腦下一代的方法。證諸民進黨行事風格，這件事對他們還真重要。鄭運鵬立委更主張國考廢考國文，理由是：國考國文內容，如〈正氣歌〉等，既用不到又浪費時間。觀其近日言行，此種思維其來有自。

〈正氣歌〉中有12位典範人物，其中「在晉董狐筆」，指的是春秋時代，晉國太史董狐評價大夫趙盾的故事。趙盾因國君有意殺他而出亡，但尚未逃離國境，國君已被堂弟趙穿擊殺。董狐卻直書「趙盾弒其君」，理由是「為正卿，亡不出境，反不討賊」就該負責。文天祥讚許董狐，一為氣節，二為識見，因春秋之法常責備於賢者，強化執政者求全、負責的理念。

2008年馬英九當選總統，上任前，妻子、妻舅分別退休，大姊辭中化副總，「一人當選，三人失業」，為的是避瓜田李下之嫌，以最高操守要求自己，這正是傳統政治倫理的體現。2016年蔡英文當選總統，表姊出任部長，表姐夫出任最高行政法院院長，更與各種利益團體有千絲萬縷的聯結，毫不避嫌。小英男孩們有樣學樣，也不奇怪。鄭運鵬選市長，哥哥發文造謠毀人名譽，他卻用一句：「我和哥哥是不同的獨立個體」輕輕帶過，遑論負責。這種推諉卸責的心態就該出局，這不是擔任行政首長的器識，他沒有做好準備。

西漢丞相丙吉出巡，遇人逐牛，牛喘吐舌，就趕緊命人打探。他擔心的是，如果初春牛就熱壞了，是否氣候失常？氣候失常將預兆荒年，丞相就該事前防範。鄭文燦執掌桃園市政8年，說到重要政績，總是強調重大建設。結果一場花蓮地震卻是他的畢業考，3級震度就把八德運動中心天花板整片震落，成為國際新聞。耗資4億的工程品質竟然如此，其他建設呢？緊接著又傳出蘆竹、中壢運動中心淹水、積水及地面隆起等問題，清楚指出桃園公共建設品質出了問題！

照理說，任何一個想擔任未來桃園市長的人都會關注，要求立刻檢測、補救，以維護市民生命安全。鄭運鵬卻是一派輕鬆，說人家「小題大作」，還拿出合約文件來保證建物品質。怪哉！拿張紙就否認發生在眼前的事實，他在意選票，但在意人命嗎？若不重視人命，118名幼兒被錯打流感疫苗當然也是小事，無須追究為什麼建設、醫療頻頻出事，行政流程出了甚麼問題？他真是認定了「下民易虐」，更忘了「上天難欺」嗎？

其實也不奇怪，民進黨這兩年全面執政，順風順水，心態明顯因傲慢而怠慢。既然任何法令靠立法院的人數優勢都過得了關；任何爭議靠網軍的大喇叭都能消音；任何不利的資料都可以封存30年；任何人向美國告狀都告不動；又用教育洗腦了年輕選民，只要一喊「民主人權」「反中護台」，鐵衛自動歸隊。執政黨不是只要忙著派系分贓就行了嗎？但，真的嗎？

林肯說「你可以一時欺騙所有人，也可以永遠欺騙某些人，但不可能永遠欺騙所有人。」世間自有檢驗真偽的試金石。「君者，舟也；庶人者，水也。水則載舟，水則覆舟」，以民為本一向是中華文化的鐵律。歷史也證明，不遵守鐵律，輕視人民感受者，必亡。曾有許多野心家，試圖改變人民思維，移除這條鐵律，結果呢？「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流」。秦始皇如此，毛澤東如此，民進黨亦將如此。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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